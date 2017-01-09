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曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本

2017/01/09 06:00

曾志偉去年底在香港花約台幣1萬元賭馬，贏回約台幣6560萬元，運氣好到爆。（翻攝自微博）

〔記者盧家豪／綜合報導〕港星曾志偉去年強勢入圍金馬獎失利，鎩羽而歸，但沒有關係，因為他上個月底在香港花2600港幣（約台幣1萬元）下注買馬，竟連贏3場賽事！抱回1600萬港幣（約台幣6560萬元），讓人好生羨慕！

港星阮兆祥日前在微博曬照，曾志偉招牌節目《獎門人》系列班底齊聚一堂，原來是曾志偉贏錢後大方宴客，不但滿桌酒水，還請私人廚師到家裡準備大餐，佘詩曼、苗僑偉、金剛等人都同場狂歡，據傳曾志偉還計畫大手筆請一票友人去日本玩，有福大家享。

曾志偉贏馬後召集親朋友好友到家裡開趴，據傳還要帶一票友人出國玩。（翻攝自微博）

導演兒子曾國祥也證實消息，不過不知道詳情，他是從爸爸朋友那聽來，只知道贏了一大筆，至於會否「分紅」，孝子曾國祥表示：「不用啦，爸爸開心就好了。」

其實賽馬圈不乏名人養馬，郭富城、甄子丹名下都有馬匹。

曾志偉活耀港澳賽馬圈多年，去年10月名下一匹「卡加動力」跑到中途摔倒暴斃，損失慘重，不過這次就「起死回生」，他名下的「獎門人」、「品自高」都是贏過澳港盃的名駒，品自高昨天也以11歲「高齡」在澳門爆冷跑贏賽事，曾志偉2017年可說是鴻運當頭。

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