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周湯豪另一半要幫夫 秒打槍鬼鬼

2017/01/08 06:00

周湯豪希望另一半要能「幫夫」。（記者宋志雄攝）

記者蔡琛儀／專訪

周湯豪近日和「鬼鬼」吳映潔互動頻頻，2人製造不少笑料，不少粉絲希望他們能「修成正果」，他表示希望未來另一半能夠是從好友升級變情人，且還要能「幫夫」，鬼鬼似乎都中了條件，周湯豪卻立馬打槍：「她不是我最好的朋友啊！我們還吵架，她就是一個災難。」開玩笑直呼：「她只會幫倒忙。」

周湯豪解釋：「幫夫是說，當你在忙的時候她會關心你，不會煩你，讓你安心，工作時候不會有後顧之憂。」也認為情侶間沒有共同話題會很痛苦，因此才會希望對方是他的好朋友。

鬼鬼慘遭周湯豪打槍，嫌她只會幫倒忙。（資料照，記者潘少棠攝）

周湯豪去年推出全新創作專輯《REAL》，他因不想被貼上「比莉兒子」和長得帥的標籤，4年不接戲拍，隱身到幕後學習，他坦言雖想撕掉標籤，但仍怕會被粉絲遺忘，因此壓力頗大，靠著家人和對音樂的熱情才撐過去。

周湯豪在新專輯一肩擔起製作人、作詞作曲、音樂總監等工作，開起「一人工廠」，其中也收錄不少他最愛的電子舞曲，但台灣對電子音樂接受度還不是很高，因此剛開始覺得有些氣餒，甚至打算專輯如果賣得不好，他就再也不發片，幸好專輯推出一個月就拿下不少排行榜冠軍，主打歌《帥到分手》上架一個月還突破千萬點閱率，讓他鬆了一口氣。

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