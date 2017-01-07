Makiyo想結婚 點菜金子統昭

電影《驚滔駭浪的陰影》記者會，金子統昭（左起）、落合扶樹、三原慧悟來台宣傳。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕Makiyo自4年前毆司機風波後，將事業重心轉往中國，昨她在台替電影《驚滔駭浪的陰影》主持記者會，與日本男星金子統昭、落合扶樹、網路紅人三原慧悟同台。她自稱是金子的大粉絲才會接下活動，3位男星現場則大啖羊肉爐，在冬天好好進補一下。

Makiyo透露新年新願望就是結婚。（記者陳奕全攝）

久未公開露面的Makiyo，昨受訪時問起新年願望，不加思索大喊：「想結婚，我都要33歲了。」自爆現在單身，空窗期將近3年，並稱金子外型根本是她的「天菜」，只可惜他已成人夫。她透露之前母親過世，現在賺的錢只需要養活自己，也想找個伴一起過生活，未來理想對象只要溫柔體貼就好。不僅如此，她更語出驚人表示：「我們不用太了解彼此沒關係，因為我也不了解我自己，個性差不多合就好。」想婚的她，表示現在比起認識新朋友，更想從以前同學裡找到未來的人生伴侶。

落合最想迺夜市 三原超怕臭豆腐

而金子去年11月底才隨樂團「RIZE」來台演出，下個月他又要來台開個人演唱會，笑稱跟台灣很有緣；首次來台的落合，表示想去夜市走走；三原雖未在電影中露面，但他為替電影宣傳，曾拍短片挑戰檳榔、臭豆腐、腳底按摩等，昨他苦著臉表示：「臭豆腐最可怕了，那根本不是食物。」逗笑在場眾人。《驚》片已在台上映。