洪榮宏嫌太忙 斷念第三春-演唱會邀前妻 幫江蕙禱告

洪榮宏將舉辦演唱會，歷經2段婚姻的他目前不想談感情。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏離婚後首次開唱，昨天現身記者會宣傳，表示會找3名子女擔任嘉賓，只是前妻陳施羽是否捧場？他大方稱：「會邀請，畢竟是『孩子的媽』！」坦言一切都過去了，現在生活過得「清淡」，歷經2段婚姻的他暫不想談感情，對「第三春」看來沒什麼fu，「已經夠忙了，現在靜下來就好好珍惜現在的生活。」

洪榮宏去年選在教會向前妻道歉，拖了2年鬆口認了外遇，坦言過去犯下的錯誤，他今年將辦個唱，透露生活重心多在教會及工作，受訪多把上帝掛在嘴邊，被問到是否關心江蕙前陣子在住家遭歹徒攻擊？洪榮宏也說：「我有幫她禱告。」

他離婚後定期與子女碰面，去年帶小孩到東京旅遊享天倫，他與兒子泡溫泉，帶著女兒去逛街，有考慮讓小孩參與這次演唱會，「我還在想，他們也有學一些東西（樂器），會讓他們的專長，安插在節目裡。」他與前妻陳施羽則少有聯絡，除非需要討論到小孩的事。

近來忙寫書的陳施羽，昨天受訪表示，若有空就會去看演唱會，「看我到時候人有沒有在台灣耶！孩子是ㄧ定要去幫忙站台的。」

「2017洪榮宏の心曲演唱會」，5月6、7日在台北TICC開唱、8月12日移師台南文化中心，購票可洽寬宏。