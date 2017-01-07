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小S撈強國財碰壁 《姐姐好餓》慘下架

2017/01/07 06:00

小S（右）主持《姐姐好餓》因尺度過大，節目慘遭下架。（愛奇藝提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕小S掰了《康熙來了》轉撈強國財，但新節目《姐姐好餓》卻因「尺度過大」及「低俗語言」等不雅內容，節目突然在強國遭下架，導致節目正大剪特剪，精彩部分剪光了恐才能重新上架，新年立刻在強國事業受挫，《姐姐好餓》新一季堪憂。

中國廣電總局去年12月20日突然出招，公佈一套新的網路節目管理制度，日後採取報備制，前製作業若不合格，節目恐遭禁播，且播出也並非沒事，若是炒作過頭，一樣會下架。小S在《姐姐好餓》大吃男明星豆腐，就是因此新規才遭下架。

其實不只小S，蔡康永2年前是在強國節目公開出櫃，淚崩喊「我們不是妖怪」，此舉早就惹怒強國廣電總局，慘遭下架，理由為「蔡康永先前「奇葩說」出櫃那集也曾遭硬下架，理由是「對非正常的性關係持同情態度，挑戰傳統道德觀和價值觀。節目不適合向公眾傳播。」小S如今也步上後塵。

《姐姐好餓》共12集，小S乳腿雙露，吳奇隆等男星都曾被她挑逗、撫摸、環抱，據強國媒體報導，這些內容太OVER，「裡面太多低俗語言，尺度太大把廣電的人惹怒了」。節目3月將錄第二季，屆時將學乖不再搞吃豆腐老招。

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