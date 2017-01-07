《日大咖聲援紅白》 西川貴教樂當簽王 中島美嘉親提禮物
2017/01/07 06:00
〔記者粘湘婉／台北報導〕日星西川貴教、中島美嘉昨為《2017超級巨星紅白藝能大賞》演出抵台，2人搭同班機，一前一後出關未合體，吸引近50名粉絲接機。西川燦笑放送手指愛心，中島開心接下粉絲送的麻糬禮盒，婉拒工作人員幫忙，堅持親手拎上車，2人親切度破表。
西川昨穿灰西裝打頭陣出關，粉絲們要求簽名全都來不拒，《紅白》主辦透露，西川此趟來台相當親民，僅要求後台放大量冰塊，讓他可以替喉嚨降溫。而中島耶誕節才在台開唱，相隔13天再來台，昨她穿上金色套裝、藍頭巾貴氣現身，歌迷們熱情大喊「美嘉，歡迎回來」，讓她笑開懷。2人今現身《紅白》小巨蛋錄影現場，預計明搭機離台，而西川下月19日將再度抵台開個唱，欲購門票可洽KKTIX、Famiport。
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