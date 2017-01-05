林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜

林宥嘉去年11月底向丁文琪求婚成功，昨在演唱會記者會抱著金雞，笑稱自己會下金雞蛋。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林宥嘉去年11月底向丁文琪求婚成功，昨天再爆「雙喜」，除了4月中將在上小巨蛋開唱，也將推出2大巡演精華Live CD，工作運佳，他相信丁文琪確實有「旺夫運」，希望能努力在今年完成婚事，還說：「一生一次，要讓女生覺得幸福！」

「The Great Yoga」演唱會，4月15、16日在小巨蛋連唱2場，前陣子林宥嘉準備跨年演出前滑手機看五月天演唱會新聞，覺得他們在台上的對話太好笑，深受影響，很希望自己演唱會也能用「垃圾話」逗樂歌迷。

最近林宥嘉被網友封為「禁慾系歌手」，意指顏值高、外貌清淡高雅男生，昨被問到他有沒有禁慾？林宥嘉笑說：「我正常，但沒有縱慾啦！」坦承已和未婚妻丁文琪同居，他說：「因為我工作忙，相聚的時間不多。」再被問雙方有避孕嗎？他說：「為了不要有『意外』，按部就班比較好。」

今年是雞年，林宥嘉開玩笑說：「我下半身是小金雞，會下金雞蛋。」除已排定17場巡演，也將推出《有時THE GREAT YOGA有時口的形狀林宥嘉演唱會自選LIVE CD》，演唱會門票將於1月7日在KKTIX及全家超商開賣。