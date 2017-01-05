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葛仲珊年過30媽逼婚 驚問子宮是否快壞掉

2017/01/05 06:00

葛仲珊回台當歌手闖出好成績。（記者宋志雄攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲新人葛仲珊加盟新東家發片，她出道至今感情一片空白，昨天受訪透露老媽前陣子突然追問：「妳什麼時候要結婚？什麼時候要生小孩？」無預警的逼婚嚇了她一跳，葛媽甚至語出驚人：「妳那個（子宮）是不是快壞掉了？」讓才31歲的葛仲珊「倒彈」，相當傻眼。

葛仲珊推出新專輯《皇后區的皇后》，她曾獲金曲獎肯定，不過她的父母對她來台灣當歌手，仍是感到憂心，直到去年她獲頒紐約「海外優秀青年獎」，葛爸爸盛裝出席幫忙領獎，終於對女兒改觀，現在還會幫朋友索取簽名照。

這次她的新歌《你不懂我》，邀來老爸、老媽獻聲，把日常碎念她的內容錄成歌，葛仲珊表示：「我媽最常要我早點睡，姿勢要正確，不然會長骨刺。」最近更會叮嚀她：「妳寫的歌，最好是要像是Michael Jackson，做的歌大家都喜歡。」

昨天正巧是葛仲珊媽媽的62歲生日，葛仲珊越洋訂花當禮物，談到媽媽在聽了她寫給朋友的歌《就改天》，忍不住問她：「什麼時候妳會幫媽媽寫一首？」越來越滿意她的音樂才華。

葛仲珊去年3月暫離台灣回美國，她的父親要她報考公務員，葛仲珊乖乖去考試，還獲得不錯的成績，不過最後她選擇音樂夢要繼續唱歌，這次推出新專輯，也為天后張惠妹寫了新歌，葛仲珊笑說：「已經給了一首，欠很久了！」

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