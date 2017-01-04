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福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！

2017/01/04 06:00

福原愛上節目比賽桌球，見主持人戴上老公江宏傑的面具（圖）害羞遮臉。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕台灣桌球好手江宏傑、日桌球名將福原愛夫妻檔，元旦在台補辦婚宴，邀請450名嘉賓共享喜悅，小愛甜喊：「不管小傑如何，我都會一直陪著他。」而日前她登上日本過年特別節目，就連現場的錄影小道具，上面貼著老公江宏傑的臉，她也開心帶回家，大放閃光。

福原愛（圖）上節目比賽桌球，見主持人戴上老公江宏傑的面具害羞遮臉。

2日播出的特別節目《夢幻對決！我才是隧道2人組的運動王》，找來3名日本桌球名將，石川佳純、伊藤美誠以及福原愛，與主持人石橋貴明、木梨憲武比賽桌球，石橋一見到小愛，就大喊：「恭喜結婚。老公好帥，是演員嗎？」接著又拿江宏傑名字日文諧音開玩笑，「怎麼聽起來好像高血壓」，還大讚小愛手上鑽戒超級豪華，逗得小愛嬌羞笑個不停。而木梨為贏得比賽狂出奇招，桌球打到一半，突戴起江宏傑面具，小愛見到「老公」笑翻到趴在桌上戰力銳減，最後由主持組獲勝。

江宏傑（左）、福原愛元旦才在台甜蜜補辦婚宴。（資料照，記者林正堃攝）

節目尾聲，小愛笑稱：「看到面具真的傻住了！」最後還和製作單位要了面具回家，笑說：「如果就這樣丟掉太可惜了。」而夫妻倆在台辦完婚宴才休息1天，昨又飛往江宏傑在德國的訓練場地。據日媒報導，小倆口預計2月上旬飛往日本，再舉辦一場婚宴，地點選在2人曾經約會的地點、東京迪士尼樂園，預計邀請小愛的桌球隊隊友等人出席，繼續發放閃光彈。

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