亂彈阿翔另類歌王 千元自製風力發電機
2017/01/03 06:00
記者陳慧玲／專訪
亂彈阿翔是個另類金曲歌王，除了喜歡做木工、烤桶仔雞，現在連風力發電機都可以DIY！
很多歌迷喜愛亂彈阿翔唱的《不一樣的朋友》，私底下他也是個不一樣的歌王，《翻滾吧！阿信》電影主題曲《完美落地》曾讓他獲得金馬獎，但他的世界不只是音樂，自己做木工打造桌椅、床，在頂樓種青菜，喜歡烤桶仔雞，於是買了升級版鐵桶。
最酷的是，亂彈阿翔花不到一千元成本，他去回收場買下2台吊扇，再加上磁鐵等零件，上網參考影片，自己動手完成風力發電機，因為住在淡水風大，產生的電力儲在蓄電池中很好用。亂彈阿翔說，接下來最想自己做遙控車，他充滿實驗精神不怕遇到困難，笑說：「有目標就能解決。」
亂彈阿翔唱過《良心》，他還真的因為良心過不去辭掉樂器行工作，因為他發現老闆賣樂器訂價太貴賺太多，離職前先以員工價1萬5預支買了把吉他，後來為了還吉他錢，他去「柏青哥」店當廣播員，哪台小鋼珠贏了，他就廣播唱名。
《不一樣的朋友》曾找來言承旭拍MV，問亂彈阿翔歌中可有他的故事？他說：「多少有投射啦，愛到不該愛的人。」
亂彈阿翔1月14、15日將在Legacy舉行「一個人的旅行」演唱會，談到旅行，他喜歡一個人去山上走走，吸收芬多精，購票可洽 ibon、iNDIEVOX。
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