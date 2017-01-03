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玖壹壹放送正能量 集郵世界冠軍

2017/01/03 06:00

玖壹壹斥資200萬元拍攝MV。（混血兒提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕玖壹壹預計今年推出新專輯，前晚搶先在網路曝光全新單曲《我是冠軍》MV，風格一改過去嘲諷社會、輕鬆洗腦的印象，歌詞不僅正向激勵，MV也請到不少台灣的「世界冠軍」，像是超馬好手林義傑、甜點冠軍陳立喆、調酒冠軍郭植伶等人入鏡，告訴歌迷：「機會是留給準備好的人。」

玖壹壹新MV找來世界超馬冠軍林義傑入鏡。（翻攝自YouTube）

玖壹壹MV斥資200萬元打造，為了取景也在台北、高雄兩地跑，費時3天拍攝，也體驗了在愛河上乘坐華麗遊艇飆速的快感。整部MV的動畫製作足足花了1個月，由於MV中設定3人有賽車畫面，原本團員以為可以玩真賽車，但最後只讓他們玩電動型的小賽車，且依然有模有樣穿上整套的專業賽車裝，讓3人也玩得相當開心。

歌曲元旦晚上上線後，在1天內點閱就逼近30萬，玖壹壹希望政府和企業能夠給人才一些機會和舞台，未來讓這些人也能在國際上發光發熱，產出更多「世界冠軍」，但也有不少網友解讀歌詞是在反嗆酸民。

玖壹壹將在14日首登台北小巨蛋開唱，門票早已全數搶光，他們上周連跑3場跨年演出，隔天又衝花蓮參加元旦演唱會，接下來就要全心閉關準備攻蛋處女秀。

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