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跨年糗出大包 花蝴蝶嗆惡搞喊告 指搞破壞衝收視 要求電視台道歉

2017/01/03 06:00
瑪麗亞凱莉跨年壓軸出包後，指控電視台故意搞破壞，不道歉，她就要採法律途徑。（路透）瑪麗亞凱莉跨年壓軸出包後，指控電視台故意搞破壞，不道歉，她就要採法律途徑。（路透）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉12月31日擔任紐約「時報廣場」跨年壓軸時，不僅忘詞，還被抓到對嘴，荒腔走板的演出成全球笑柄；不過花蝴蝶卻反怪電視台高層為衝高收視率，故意搞破壞，要求製作單位正式道歉，否則將採取法律途徑。

瑪麗亞凱莉跨年壓軸出包後，指控電視台故意搞破壞，不道歉，她就要採法律途徑。（路透）瑪麗亞凱莉跨年壓軸出包後，指控電視台故意搞破壞，不道歉，她就要採法律途徑。（路透）

當晚花蝴蝶原定演唱《Emotions》與《We Belong Together》等名曲，卻疑因耳麥故障讓表演開了天窗；整段演出，花蝴蝶除哼了幾句，其他時間幾乎都在踱步瞪眼，之後還索性把麥克風往前遞逼觀眾唱，看得出她已氣炸了；更尷尬的是，當唱到《We Belong Together》時，她有兩次放下麥克風、沒開口，現場卻仍傳出她的歌聲，當場被抓包對嘴。

據《aceshowbiz》報導，花蝴蝶經紀人史黛拉表示，在表演前就已多次向製作單位反映耳麥聽不到，卻沒人理會，似乎故意要害花蝴蝶出糗；她也替花蝴蝶抱不平：「瑪麗亞犧牲假期來表演，她準時抵達，也做了聲音確認，真的非常敬業。」認為製作單位應公開向花蝴蝶道歉。

電視台則發表聲明，表示「做為近50年來最大的電視直播製作公司，我們一直和音樂家長期合作和保有信譽關係，若硬說故意搞破壞讓歌手出糗，無疑是誹謗」；且說現場直播雖偶有技術問題，但經調查，當晚花蝴蝶的「失聲」和他們沒有直接關係。

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