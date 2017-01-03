夯曲夯劇夯片發功 《紅白》搶救收視成功

PIKO太郎在《紅白歌唱大賽》中，嗨唱夯曲《PPAP》搞笑擊退哥吉拉。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本跨年盛事《第67屆紅白歌唱大賽》收視率出爐，原本「SMAP」婉拒出席，讓網友直呼沒吸引力，但NHK電視台不氣餒，祭出夯劇《月薪嬌妻》、夯曲《PPAP》、夯片《你的名字》3大話題，並穿插哥吉拉「奇襲」及搞笑短劇，成功逆轉頹勢，前、後半場各寫下35.1%、40.2%好成績，恢復2年前破40%的水準。

去年《紅白》收視欠佳，後半場跌破40%大關僅有39.2%，創下1989年以來的收視新低。本屆《紅白》為配合主題「歌唱夢想」，節目內容大幅增加互動性，安排塔摩利、諧星松子DELUXE扮演夫婦搞笑串場、哥吉拉「奇襲」東京，更安排主持人有村架純、相葉雅紀隨時報告襲擊進度，最後再由PIKO太郎演唱聲樂版《PPAP》，再加上「X JAPAN」高亢歌聲聯手擊退哥吉拉，成功抓住觀眾目光。

星野源（右）台上熱唱《月薪嬌妻》主題曲，劇中老婆新垣結衣台下害羞助陣。 《月薪嬌妻》新垣結衣在台下為星野源助陣。

此外，網友原期待夯劇《月薪嬌妻》男、女主角星野源、新垣結衣合體大跳戀愛舞，最後2人雖未「同台」，但新垣在台下羞比舞蹈手勢，助陣劇中老公仍創下話題。

有村架純（前排右）初次主持《紅白歌唱大賽》台風穩健，受網友好評。

PIKO太郎除搭配表演聲樂版《PPAP》，也不時在後台玩起吵架梗，相當有存在感；而主持人有村架純雖是初次主持，但台風穩健獲好評。

唯一美中不足的是，白組原在觀眾投票大幅領先，最後卻因評審評分敗給紅組，也讓觀眾直呼：「太扯了」。