蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
2017/01/02 06:00
〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠暫別歌壇3年，昨天在國家音樂廳舉辦跨界音樂會，有歌迷開場就哭，讓青峰看到跟著噴淚，情緒激動唱得有些不穩，他自嘲：「我失控落淚是覺得怎麼唱這麼爛，忍到《頻率》的副歌，聲音就飛到不知道哪去了。」結束音樂廳演出，蘇打綠加碼到自由廣場戶外開唱，青峰打趣：「很怕沒有人，謝謝你們來送蘇打綠『最後一程』。」現場擠進破2萬的粉絲，頂著烈日支持。
昨天是蘇打綠休團前的最終場演出，只是國家音樂廳僅有2千多個座位，為體諒沒搶到票的歌迷，他們自費全程在自由廣場戶外直播，並搭建了大型舞台。
蘇打綠加碼在自由廣場戶外開唱，超過2萬粉絲在現場搶看。（記者陳逸寬攝）
蘇打綠結束跟NSO國家交響樂團的演出，換裝後步出國家音樂廳，粉絲夾道歡迎給予熱烈掌聲，青峰站上戶外舞台後，驚呼人很多，「其實來這邊有點誠惶誠恐，原本擔心沒人來，這樣很『落漆』。」
蘇打綠先開放點歌趴，「先點一下歌喔，這邊只能夠到5點，蘇打綠現在非常乖，人家說甚麼我們就說甚麼，這邊應該可以跳吧，好啦先不要，下面是停車場。」粉絲聽了全笑翻。
之後蘇打綠獻唱《再遇見》、《十年一刻》等多首歌，青峰坦言心情越唱越不捨，對歌迷大喊「我愛你們」，「以前很含蓄的我，今天要盡情跟你們告白。」
最後一首歌蘇打綠選唱了《當我們一起走過》，青峰感性談到：「所有的苦痛都由我們陪你們一起走過，等我們回來。」看到粉絲掉淚，青峰最後仍唱到哽咽，他表示：「如果可以的話，回來的話就這邊見好了，不要忘記我們喔。」接著與團員鞠躬告別粉絲。
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