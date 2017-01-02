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台灣跨年星光黯淡 大咖棄台搶人民幣

2017/01/02 06:00

A-Lin今年在台北陪台灣民眾跨年。（記者趙世勳攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕今年跨年晚會台籍藝人大量棄台，錢進強國大撈人民幣，留在台灣的大咖少得可憐，徒留伍佰、Selina、蕭敬騰、A-Lin等鎮守台灣，指標場台北場最大看點變柯P和陽岱剛。

伍佰今年在台北陪民眾跨年。（記者趙世勳攝）

蕭敬騰回花蓮參加「太平洋觀光節」跨年晚會。（三立提供）

鄉民一面倒狂譙台灣跨年晚會沒大咖，直呼新北耶誕歡樂城精采度都完勝跨年台北場，連NHK紅白也有PIKO太郎、星野源、哥吉拉等一票大咖，導致全台各地跨年晚會沒咖沒爆點，慘遭中國各地衛視凌遲。

今年台籍藝人大舉搶撈國外財，浙江衛視有張惠妹、田馥甄、王力宏，東方衛視有費玉清、李宗盛，江蘇衛視有蔡依林、潘瑋柏、林志玲，北京衛視有羅志祥，鄉民看到今年台灣跨年卡司均表示不受吸引。

台籍藝人搶撈人民幣現象今年特別嚴重，譬如2016跨年台北場由蕭亞軒陪市民倒數，壓軸更由張惠妹鎮守台北，倒數完連唱1小時，今年則雙雙出走到北京衛視與浙江衛視；前年新北耶誕歡樂城也還有請到羅志祥與林俊傑，2017跨年場他們都轉戰強國，卡司全面流失。

此外多年跨年場鐵咖謝金燕今年缺席，也是導致今年沒咖原因之一，去年謝金燕在演唱會與豬哥亮公開互撕，早已預告不再玩跨年，連年謝金燕都出動大型道具，乳腿雙露，好幾年都是收視神主牌，謝金燕的神隱難怪害跨年缺大梗。

不僅大咖不夠多，中間串場卡司也難找，今年各地穿插小A辣、林進、陳夢晨、鯰魚哥、黃夏欣…等人，中國各地衛視隨便一轉就出現林俊傑、林宥嘉等，連演員也有陳喬恩，請來的咖海放台灣，導致鄉民看任何卡司都不爽，任誰出來都劈哩啪啦一陣狂譙，「一堆來亂的」，場面失控。

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