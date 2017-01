王若琳元旦3點開唱 自呼巴掌提神

王若琳元旦凌晨以音樂會迎新年。(國家表演藝術中心提供)

〔記者陳慧玲/台北報導〕王若琳元旦凌晨參加「紅眼音樂會」,為了讓自己清醒,竟然不惜呼自己巴掌!

新年第一天,王若琳和知名爵士小號手魏廣皓以及兩廳院節慶爵士樂團合作,在「NSO X 跨界樂團大匯演」中「不睡,瘋爵士」單元,獻唱經典爵士歌,她笑說:「雖然凌晨3點演出,可是用這樣的方式迎接新年,感覺很特別!」

王若琳在後台等待演出前,心想應該做一件「放縱的事」迎接新年,於是她點了漢堡、雞塊、炸雞、薯條、可樂,甚至還帶了泡麵,吃完後竟有濃濃的睡意,她擔心睡著會鎖喉而影響演出,竟想出怪招,先呼自己巴掌,笑說:「左右各打兩下,力道要平均。」還就地做起伸展操。

演唱會上,王若琳與兩廳院節慶爵士樂團合作,一連演唱《Blues In The Night》、《What’s Your Story Morning Glory》、《Danke Schoen》等3首經典爵士歌,雖然是首次唱凌晨3點場,她自認精神衰弱,但好歌聲還是讓粉絲陶醉。