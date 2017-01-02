五月天復刻最終場 梁靜茹同台瑪莎 阿信拱復刻舊情

五月天元旦舉辦最後一場復刻演唱會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新年第一天，五月天昨晚繼續在小巨蛋用音樂陪歌迷過新年，唱好唱滿9場復刻演唱會，五月天至少唱了312首歌，雖有不捨，但3月18日起他們將在高雄世運主場館展開「LIFE人生無限公司」全新巡演，目前邀約至少百場，可望打破「諾亞方舟」巡演82場紀錄。

梁靜茹（左）擔任嘉賓，和舊情人瑪莎同台引起歌迷尖叫。（記者趙世勳攝）

五月天演唱會場場有驚喜，昨晚最終場「RE:168第168場演唱會」，邀請1999年該場演唱會嘉賓梁靜茹再次同台，由於她和瑪莎過去曾是戀人，阿信多次拋球想讓這段戀情也「復刻」，妙的是，梁靜茹下台後，五月天剛好要接唱《I Love You無望》，阿信竟問：「瑪莎，你要唱這首歌嗎？」全場笑翻。

五月天和梁靜茹合唱《彩虹》，阿信意有所指問：「沒有要復刻其他東西吧？」梁靜茹想轉移焦點，問說：「你們不想聽以前的故事嗎？」阿信竟問她：「現在要大公開嗎？」

雖然梁靜茹和瑪莎現在各自有幸福家庭，兩人分手後也不止一次同台，但昨晚再次「合體」還是讓粉絲好興奮，唱《聽不見》時，梁靜茹主動走向瑪莎身旁，全場粉絲高聲尖叫，她還特別貼近瑪莎，當場讓瑪莎羞了起來。

梁靜茹下台後，全場粉絲高喊「瑪莎」，逗得瑪莎說：「欲蓋彌彰，本來就沒事呀，你們很奇怪耶！」

五月天怪獸（右）跨年被整，穿上天鵝湖舞衣嗨跳《小護士》。（資料照，記者陳逸寬攝）

昨晚阿信談到：「當年的我們沒有看過大風大浪，受驚...嚇，沒想到一萬人是這種感覺，很快把受驚的狀態平復回來，下台就不怕了。」

冠佑說當年他們也是「小鮮肉」，阿信則說昨晚團員都是「24歲...又好幾百個月」。

跨年場怪獸在台上穿天鵝湖舞衣，瑪莎爆料，唱完開檢討會，「主唱大人對我們說新的一年也請多多指教，我們的理解是，他在台上唱錯很多東西。」