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烏龍桃花～野田火速斷開前田 廣瀨鈴撇戀成田凌

2017/01/02 06:00

前田敦子否認與樂團「RADWIMPS」主唱野田洋次郎熱戀。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕2017年第一天，日本演藝圈烏龍戀情連環爆，前AKB48團員前田敦子傳與人氣搖滾樂團「RADWIMPS」野田洋次郎甜蜜交往ing；18歲人氣女星廣瀨鈴爆出新男友，對象是夯劇《月薪嬌妻》中的小鮮肉下屬、23歲男星成田凌；2個戀情在數小時後，都宣告夭折。

野田洋次郎火速澄清緋聞。

前田前年與歌舞伎王子尾上松也分手後，感情空白至今；「RADWIMPS」去年因演唱夯片《你的名字》主題曲《前前前世》爆紅，主唱野田洋次郎曾和女星吉高由里子交往。昨日媒報導，前田和野田因替共同朋友策劃慶生會陷入愛河。然而緋聞爆開後，野田卻火速在推特上澄清，表示「緋聞不是事實，對女生覺得不好意思」。速度之快，遭網友虧「是不想和敦子扯上關係嗎」？不到1小時，前田也發文否認，表示「真的沒有這回事，我自己都嚇一跳」。

廣瀨鈴否認與男星成田凌交往。（達志影像）

而18歲廣瀨鈴演技佳，以電影《海街日記》奪下日本奧斯卡最佳新人獎。她過去緋聞頻傳，曾被爆料愛帥哥，據日媒報導，她與成田凌1年前因合作日劇《學校的階梯》結緣，去年秋天開始交往。對此，兩人都否認戀情，表示「緋聞毫無根據」，讓粉絲鬆了一口氣。

成田凌被爆與廣瀨鈴在去年秋天開始拍拖。

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