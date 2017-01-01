米亞星世界：2017.1/1～1/7

本週幸運之星：雙魚座

事業第一：牡羊座；愛情第一：巨蟹座；

人氣第一：金牛座；財運第一：處女座

〔牡羊座〕（3月21日至4月19日）

求新求變，創意無限。本週是年度新的開始，牡羊座也去舊迎新，有著新的計劃，對於過往的信念，又重燃起熱情，在工作上主動創造驚奇的新局面，面對困難也不再躊躇猶豫，勇敢大刀闊斧的開展，對於合作也不再固執，展現顧全大局共創雙贏的大度。這新的年度活力四射的開始。愛，是堅信愛情。

〔金牛座〕（4月20日至5月20日）

人氣攀高，魅力難擋。年度新開始金牛座在人際上開出了紅盤，人氣大爆發，社交活動絡繹不絕，人群中談笑生風、應對得體，創造出愉悅和諧的氛圍，成為眾人的焦點。和家人、朋友的相處會非常和諧，也會收到很多來自愛的禮物。工作有些狀況，計劃趕不上變化，需要多花些時間耐心解決。愛，是舊情綿綿。

〔雙子座〕（5月21日至6月20日）

默默耕耘，韜光養晦。本週雙子座工作有些忙碌，但都是些為他人做嫁衣的事，只能拿著好人卡，為同事、好友出錢出力的做事，成績普普，吃力不討好；家人感情容易出現隔閡、猜忌與挫折，因感情煩惱而備感壓力！人際關係粉飾太平，朋友們缺乏溝通的誠意，需多費心思，加強溝通的技巧。愛，是情不自禁。

〔巨蟹座〕（6月21日到7月22日）

不畏艱難，邁步前行。本週巨蟹座在工作上依然紛紛擾擾、歧見不斷，忙碌不堪；在事業上對於成功標的始終不能忘懷，儘管大環境備感艱難、紛亂難捱，仍然努力燃燒理想為前進的動力，堅守崗位、打死不退，等待著突破事業的瓶頸。默默堅守的同時，也該梳理情緒，轉換心境。愛，是春光無限好。

〔巨蟹座〕（6月21日到7月22日）

浪漫過頭，危機處理。獅子座本年度的由浪漫開始，很適合你表白自己的真心，或共度歡樂假期。沉醉在浪漫情懷中，工作上也樂於助人犧牲奉獻，切莫過了頭，忽略了自己的本分，導致事情或合作岌岌可危。主動的掌握機遇，轉換領域或者尋找新的工作重新開始，讓生活重新返回秩序。愛，是相知的共鳴。

〔處女座〕（8月23日至9月22日）

天時地利，登峰造極。本週處女座事業生活都吉利順遂，種種難題都能迎刃而解，無須使用蠻力，智取便可。妥善運用你幽默機智的溝通，圓滑的交際手腕，使得你的決策獲得跨界的認同，更多人支持你的策略。堅持抱負與想法，圓滿達成長久以來渴望的目標，焦慮與壓力也順勢獲得釋放。愛，是情有所鍾。

〔天秤座〕（9月23日至10月22日）

勇往直前、鵬程萬里。新的一年也正是天秤座改變的好時刻，你可以將思索已久的計劃、想法付諸實踐，開始致力一個全新且未知的人生階段。面對自己宏圖志業付諸實踐、積極行動，朝夢想前進，全新目標，勇往直前，費心經營，時機將至，應整裝待發，迎向高點。財運開低走高，努力正財。愛，是孕育愛情。

〔天蠍座〕（10月23日至11月21日）

紛亂辛苦，天人交戰。本週天蠍座工作上操勞辛苦很多，經常需要加班，甚至要重複修改條款，或是考慮是否續約或承擔別人的工作；有種被固定在某件事情上不能隨意的變動、要盯著事情的發展不能鬆懈。終日被瑣事纏身，心裡有很多話想說，卻很難以表達，需要沉澱內心紛亂的思緒。愛，是重重考驗。

〔射手座〕（11月22日至12月21日）

內心交戰，進退兩難。本週射手座將在工作中獲得新的發展契機，但內心世界確有不同調的焦慮。過去對自己有過高的期許，這段期間裡很可能會陷入欠缺方向、缺乏規律的狀況之中，發展空間被這樣的情況給限縮，無論你們多麼的堅強、獨立與自主，暫時都有種逃脫不了的宿命感。愛，是情的羈絆。

〔摩羯座〕（12月22日至1月19日）

憂慮不安，混亂變動。本週摩羯座考驗嚴峻，狀況連連，疲於奔命。效率和成績雖然有所提升，不過不同以往的是，之前可能會有幫手、助理，但此時事情可能需要你親力親為。注意跟高層、上司之間的溝通和交涉，可能會出現被打壓或者是試探你的情況，自己小心留意不要說錯話。愛，是暖心的付出。

〔水瓶座〕（1月20日至2月18日）

兵荒馬亂，無所適從。本週水瓶座身心狀態並不穩定，叛逆感十足，無法真正安定下來；不想被束縛，找不到歸屬感、也感到迷茫。缺乏恆心，很難堅持長期做一件事情，隨時改變心意，隨時都可能發生突如其來的改變，一些情況不在你的預期，事情缺乏計劃性，臨時抱佛腳的機率增加。愛，是敞開心扉。

〔雙魚座〕（2月19日至3月20日）

人氣熱絡，欣欣向榮。本週雙魚座人際互動非常的主動、熱情而魅力無窮，和形形色色的人物都能保持友善且親密的關係。事業當中積極拓展關係，通過人際的互動、關係人情而獲得更多的機遇。對於未來有著過於樂觀的期待，而實際發展則有些勉強或者不如預期。投資方面，謹慎小心。愛，是舉棋不定。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★