《紅白尬唱》PIKO太郎嗨唱不停 被強制退場

爆紅諧星PIKO太郎（左）與「諧星女神」渡邊直美搞笑合體。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本年末盛事《紅白歌唱大賽》昨晚登場，國民天團「SMAP」婉拒獻出舞台最後演出，NHK電視台為吸睛祭絕招，找來年度爆紅諧星PIKO太郎與「諧星女神」渡邊直美搞笑合體、夯劇《月薪嬌妻》男女主角星野源和新垣結衣同場加持；還有搭上賣座動畫片《你的名字》熱潮，打造豪華演出陣容。

《紅白歌唱大賽》由主播武田真一（左起）、有村架純、相葉雅紀搭檔主持。 PIKO太郎（右二）與渡邊直美（右一）合體，嗨到加長演出遭強制退場。

本屆主題為「歌唱夢想」，開場派出傑尼斯嗨團「關8」打頭陣炒熱氣氛，紅、白組主持人則起用女星有村架純、「嵐」成員相葉雅紀搭檔主持，2人過去曾在日劇演兄妹，一搭一唱展現默契。中場安排「特別秀」，渡邊直美巧扮西洋天后碧昂絲，與相葉、評審性感熱舞；PIKO太郎嗨唱夯曲《PPAP》，唱完一遍還不夠，繼續加唱新歌，結果電視台直接轉切新聞畫面，強制他「退場」，意外插曲令人印象深刻。

星野源熱唱《月薪嬌妻》主題曲，與劇中老婆新垣結衣同場。 新垣結衣擔任《紅白歌唱大賽》客座評審。

35歲歌手星野源在夯劇《月薪嬌妻》與新垣結衣上演契約結婚，昨他摘掉招牌眼鏡，熱唱《月》劇主題曲，大跳「戀愛」舞，與擔任客座評審的劇中「老婆」新垣結衣「同場」合體，掀起全場高潮。

樂團「RADWIMPS」演唱夯片《你的名字》主題曲《前前前世》，搭配導演新海誠替《紅白》特別剪輯的電影畫面，讓戲迷重溫電影情節。而歌姬宇多田光首次參加《紅白》，在倫敦連線也是一大亮點，尾聲由「嵐」壓軸演唱組曲，替演出劃下完美句點。