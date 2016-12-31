網傳中國55人封殺名單 總統府：未獲證實

〔記者陽昕翰、陳慧玲、楊明怡、蘇芳禾／台北報導〕又傳中國政府封殺台灣藝人，有媒體爆北京影視圈流傳一份由中國文化部發出的「55人封殺黑名單」，許多台港藝人或導演、演員入列，規模很大。列名其中的台灣樂團閃靈、滅火器、大支等人直言「不意外」；女星徐若瑄少對政治表態，但也在名單內，她很意外但表示「無從回應」。導演吳念真被放在「第一名」，他謹慎表示：「沒有意見。」

總統府發言人黃重諺昨表示，這份名單沒有確認消息來源或者獲得證實，不過兩岸沒有前提的相互交流，才是讓雙方能真正相互了解最好辦法，關門從來不是解決問題的方法。文化部則說，盼「55人黑名單」是流言，表意自由為普世價值，創作自由亦為文化發展之基礎，不應該進行思想審查。

媒體報導，近來不少中國北京的影視界高層，收到由中國文化部發出的「封殺名單」，要求各影視單位不要碰名單上的人，台灣包括吳念真、陳昇、大支、亂彈阿翔、阿弟仔、閃靈樂團、滅火器樂團，香港則有何韻詩、黃耀明、杜汶澤等，另有少數的美、日、南韓、澳藝人。這份名單未印中國官方字樣，加上當中有些台灣樂團早已解散，更也不見被全面封殺的戴立忍等，因此時效性和真實性，仍待確認。