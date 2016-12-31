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陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌

2016/12/31 06:00

陳昇難得以西裝造型現身開唱。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳昇連續23年在TICC舉辦跨年演唱會，他昨晚搶先一天開唱，提前陪粉絲倒數，對於再登上傳聞的中國封殺黑名單，他沒多回應，不過唱到在中國遭禁唱的招牌夯曲《北京一夜》，陳昇邀來好友趙詠華助陣飆嗓，歌迷超買單跟著大合唱，氣氛嗨翻，他的老婆與兒子也都到場力挺。

陳昇（右）跨年演唱會，邀好友趙詠華助陣飆嗓。（記者趙世勳攝）

演唱會開場，陳昇難得以西裝造型現身，戴著眼鏡與耳罩式耳機登場，他以《兄弟》揭開序幕，接著與排灣族小朋友組成的古謠隊，合唱《二十歲的眼淚》、《你一直在玩》等3首歌。

向來人來瘋的陳昇，上半場唱到《紅色氣球》前，紅著臉伴隨薩克斯風狂扭屁股，不時搞笑自摸，看來很嗨；《拖拉庫》改跟黃連煜、阿Van表演逗趣歌舞，歌迷笑聲不斷。

他一連2晚演出，這次造型包括復古紳士、花花少年、搖擺嘻痞、陽光大叔、清新型男等5套，他自嘲雖是大叔年紀，為讓大家賞心悅目，依舊要騎單車、游泳來暖身。

趙詠華是這次演唱會的固定嘉賓，她二度登台與陳昇對唱，重現《水尾郵便車》、《北京一夜》，陳昇在台上說，多年來一直想幫趙詠華寫歌，不過卻一直生不出來，這次開唱一定要找她來。

演唱會高潮為唱到《歡聚歌》時，陳昇自CUE滿場粉絲玩嗨倒數，他連續熱唱5小時才結束首場演出，今晚跨年在TICC仍有一場演唱會。

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