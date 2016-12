五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲

五月天演唱會連15年前的下雨也復刻。(記者潘少棠攝)

〔記者陳慧玲/台北報導〕五月天昨晚在小巨蛋的「RE: Where Are You Going? 你要去哪裡」演唱會上,不僅重現15年前石頭向老婆狗狗求婚的經典回憶,連「下雨」也一起復刻,由於這是當年五月天面臨團員當兵、出國留學前的暫別巡演,因此賺得粉絲最多熱淚。

五月天身上的空手道服是特別重新訂製的。(記者潘少棠攝)

五月天昨晚開始最後3場演唱會,年代久遠,當年服裝早已難尋,特別全部重新復刻訂製打造,唱完《瘋狂世界》開場後,團員穿著當年的「空手道服」獻唱《終結孤單》。

對五月天而言,「你要去哪裡」巡演除了是意義重大的「暫別演唱會」,高雄場也是石頭向太太求婚的場子,昨晚石頭感性示愛老婆,五月天也陪石頭一起唱求婚歌《天天想你》。

石頭重現當年求婚畫面,感性告白老婆。(記者潘少棠攝)

石頭感性對老婆說:「親愛的老大,從那年在高雄大雨中求婚至今,這15年來,妳的支持體貼,充滿光和熱,我是如此幸運竟能與妳共度這生,但我只是個石頭,不夠浪漫的石頭,謝謝妳這15年來的陪伴,如果再向妳求婚一次,希望妳還是嫁給我!」

當年五月天巡演幾乎場場下雨,昨晚唱到《借問眾神明》時,他們拿著透明雨傘慢慢走到延伸舞台,唱到《戀愛ing》時,小巨蛋裡突然用水柱灑出「雨水」,粉絲驚喜尖叫。

當年演出遇上大雨,粉絲穿雨衣聽歌,唱完遲遲不肯散去,阿信連連說著:「回家吧!回家吧!沒有歌可以唱了!」歌迷高喊「不要」,他問:「難道要重頭再唱一次嗎?」昨晚阿信重現這句經典語錄,真的又重頭唱了一遍開場曲《瘋狂世界》。

今晚跨年場,很多粉絲搶不到票,五月天將在晚上11點45分開始透過相信音樂臉書直播片段,陪更多歌迷一起倒數迎新年。