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五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲

2016/12/31 06:00

五月天演唱會連15年前的下雨也復刻。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚在小巨蛋的「RE: Where Are You Going? 你要去哪裡」演唱會上，不僅重現15年前石頭向老婆狗狗求婚的經典回憶，連「下雨」也一起復刻，由於這是當年五月天面臨團員當兵、出國留學前的暫別巡演，因此賺得粉絲最多熱淚。

五月天身上的空手道服是特別重新訂製的。（記者潘少棠攝）

五月天昨晚開始最後3場演唱會，年代久遠，當年服裝早已難尋，特別全部重新復刻訂製打造，唱完《瘋狂世界》開場後，團員穿著當年的「空手道服」獻唱《終結孤單》。

對五月天而言，「你要去哪裡」巡演除了是意義重大的「暫別演唱會」，高雄場也是石頭向太太求婚的場子，昨晚石頭感性示愛老婆，五月天也陪石頭一起唱求婚歌《天天想你》。

石頭重現當年求婚畫面，感性告白老婆。（記者潘少棠攝）

石頭感性對老婆說：「親愛的老大，從那年在高雄大雨中求婚至今，這15年來，妳的支持體貼，充滿光和熱，我是如此幸運竟能與妳共度這生，但我只是個石頭，不夠浪漫的石頭，謝謝妳這15年來的陪伴，如果再向妳求婚一次，希望妳還是嫁給我！」

當年五月天巡演幾乎場場下雨，昨晚唱到《借問眾神明》時，他們拿著透明雨傘慢慢走到延伸舞台，唱到《戀愛ing》時，小巨蛋裡突然用水柱灑出「雨水」，粉絲驚喜尖叫。

當年演出遇上大雨，粉絲穿雨衣聽歌，唱完遲遲不肯散去，阿信連連說著：「回家吧！回家吧！沒有歌可以唱了！」歌迷高喊「不要」，他問：「難道要重頭再唱一次嗎？」昨晚阿信重現這句經典語錄，真的又重頭唱了一遍開場曲《瘋狂世界》。

今晚跨年場，很多粉絲搶不到票，五月天將在晚上11點45分開始透過相信音樂臉書直播片段，陪更多歌迷一起倒數迎新年。

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