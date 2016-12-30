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全台嗨跨年 追星照過來

2016/12/30 06:00

蕭敬騰回花蓮陪鄉親跨年。（資料照）

〔記者吳志偉、陽昕翰／台北報導〕明晚各地跨年晚會群星閃耀、熱鬧非凡，每年備受矚目的台北市政府，今年派出A-Lin與伍佰坐鎮；高雄夢時代則是陳綺貞壓軸演出；台中分成兩個場地跨年，5566、玖壹壹在麗寶樂園輪番上陣，洲際棒球場則有滅火器樂團及盧廣仲；另外，花蓮還有蕭敬騰在家鄉倒數，台南祭出夯團SpeXial。

伍佰坐鎮台北陪跨年。（資料照）

三立今年砸下6千萬承辦台北市政府廣場跨年演唱會，舞台配合世大運走羅馬競技場風格，並強調設計燈光音效再加強，升降舞台勝過去年，由「最強國寶組合」曾國城與曾寶儀搭檔聯手主持，A-Lin將與旅日職業棒球選手陽岱鋼一同倒數，緊接著伍佰& China Blue以1小時熱鬧的搖滾樂，和大家一起度過2017年新的開始，屆時還會發表新歌。

滅火器唱完跨年，還要趕元旦升旗表演。（資料照）

高雄夢時代以深海派對為主題，推出全台唯一藍鯨造型倒數3D光雕投影，一開場由「JR」紀言愷帶來天后組曲；壓軸則是好久不見的「創作女神」陳綺貞；阿喜獻出跨年主持處女秀，與DJ Dennis搭檔主持。

5566合體表演將與中台灣民眾一同倒數。（資料照）

今年的台中跨年星光閃閃，分成麗寶樂園與洲際棒球場兩處舉辦，董事長樂團及九天民俗技藝團在麗寶樂園打頭陣；「男子天團」5566再度獨家合體演出，將與中台灣民眾一同倒數；玖壹壹在台北唱完開場之後，緊接著趕到台中壓軸演唱，洲際棒球場則打出兄弟本色與盧廣仲。

今年特別的是，滅火器從跨年夜忙到明年元旦，先趕台中、嘉義與台南3場跨年演唱會，當晚在台南唱壓軸，與偶像陳金鋒同倒數，接著立刻搭夜車直奔台北總統府，元旦一早與總統蔡英文升旗，接著帶來40分鐘的演出，重現《島嶼天光》、《曾經瘋狂》等歌曲。

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