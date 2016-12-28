娜塔莉 莉莉羅絲共浴交心 通靈姊妹 陌生人變成好友

娜塔莉波曼（右）在《通靈美人》中，與莉莉羅絲戴普共浴培養感情。（威視提供）

〔記者盧家豪／綜合報導〕法國新銳導演蕾貝卡斯洛托維斯基新作《通靈美人》，請來娜塔莉波曼及莉莉羅絲戴普，飾演1930年代一對紅極一時的靈媒姊妹，兩人雖互不相識，但一見如故，在片中一場共浴戲更讓兩人從片中的「姊妹」變成好友。

娜塔莉波曼說：「我在家裡是獨生女，一直都想要有兄弟姊妹，這次跟莉莉羅絲合作真的有多個妹妹的感覺！」而身為家中長女的莉莉羅絲也享受著被姊姊保護的感覺，她說：「很少有被姊姊照顧的感覺，這真是這次拍攝最棒的收穫了！」

娜塔莉波曼從影25年以來首次和女導演合作，她感慨業界女導演太少，直呼：「這真的太瘋狂了，我覺得這個產業需要更多女性導演來為世界發聲。」又說：「這不僅是一個願望也是一種責任感，只有更多女性導演出現，才能更展現出這個世界的不同樣貌。」

《通靈美人》劇情描述1930年代一對靈媒姊妹，靠通靈表演穿梭陰陽界，與死者溝通而受矚目，因緣際會下踏進浮華世界，卻深陷一場愛慾情謎的心計風暴之中。《通靈美人》12月30日上映。