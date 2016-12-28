喬治麥可平靜死在床上 親密愛人發文還原第一現場

喬治麥可住家前有大批粉絲前往致哀。（法新社）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕知名英國歌手喬治麥可於英國時間耶誕節當天傳來死訊，享年53歲，震驚全球。昨天，他的親密愛人、名人髮型設計師費迪法瓦茲，發文透露耶誕節當天早上，他發現麥可躺在床上、已沒有呼吸，「平靜的死在床上」，不但驚嚇且相當難過，表示「這是我永遠不會忘記的耶誕節！」據報導，麥可身後遺留下價值上億英鎊的房地產，可能都會由他的教子女繼承。

喬治麥可於耶誕節當天傳出死訊。（歐新社）

費迪法瓦茲昨天在推特發文，透露麥可過世的第一現場情形，「這將是我永遠忘不了的耶誕節，一早我就發現自己的親密伴侶死在床上，狀似平靜....我永遠不會停止想念你。」費迪也接受媒體訪問表示，原本已與喬治麥可約好共進午餐，沒想到卻天人永隔。這段發文顯然透露兩人關係仍然緊密，雖然不時有報導指出喬治麥可與男友關係陷入低潮。

喬治麥可公關發言人對外表示他死於心臟衰竭，但據流出超腫照片可見，喬治的健康應早亮警訊，據猜測與吸毒造成身體機能損壞有關。有媒體報導他已過半隱居生活，但也有媒體報導他不久前仍穿梭大小派對，夜夜笙歌，沒有警覺自己身體已經出大問題了。

另外，喬治麥可過世後，有人說出喬治麥可生前曾捐款幫助別人的善舉，外界才知道他為善不欲人知。