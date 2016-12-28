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中居正廣哭出最高收視 一個手勢畫下SMAP句點

2016/12/28 06:00

「SMAP」最後合體，5人強忍淚水。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」31日解散，5人主持20年9個月的節目《SMAP x SMAP》前晚收攤。當晚節目尾聲「SMAP」獻上告別舞台，5人合體演唱代表歌曲《世界上唯一的花》，唱完後90度鞠躬長達87秒，隊長中居正廣抬起頭後轉身掩面淚崩，香取慎吾、稻垣吾郎強忍淚水，感傷場面衝出當晚瞬間最高收視27.4%，觀眾看到這幕直呼：「心都碎了」。

「SMAP」前晚獻出告別舞台，中居正廣（右）掩面淚崩。

「SMAP」成軍28年、出道25年，身為隊長的中居曾在節目中3度落下男兒淚，前晚難掩感傷再淚崩，告別舞台他也特地改了舞步，將食指高舉過頭手勢，改成彎手指數到5握拳後，再張開手掌揮揮手，讓不少粉絲哭紅眼，認為他在告訴歌迷「SMAP永遠都是5個人」。不過最後一集，前4個半小時都是歷年畫面回顧，直到尾聲才播出5人月初預錄的告別舞台。傳木村拓哉原希望現場直播，但團員喬不攏破局，該集直到最後1小時才寫下平均收視23.1%，比起2002年稻垣闖禍後回歸、今年初道歉記者會，各自創下34.2%、31.2%的輝煌紀錄，表現差強人意。

「SMAP」唱完後，全體90度鞠躬長達87秒。

不過，告別特輯仍有感人亮點，日本電信公司軟銀為力挺「SMAP」，將過去6年「SMAP」代言廣告重新剪輯，播出「一夜限定版」廣告，向天團說再見，獲粉絲好評；而「SMAP」粉絲則是繼續用行動力挺偶像，舉辦集資活動欲買下30日的日本朝日新聞報紙廣告，已超過萬人參與，金額約日幣3600萬（約台幣1000萬），「SMAP」25周年精選輯，也已賣破66萬張，成功登上公信榜冠軍。

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