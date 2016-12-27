喬治麥可男女通吃 90年代出櫃
2016/12/27 06:00
〔記者盧家豪／綜合報導〕53歲英國歌手喬治麥可於耶誕節心臟衰竭逝世，全球震驚，他唱紅《Last Christmas》等不少膾炙人口的經典曲目，擁有無數歌迷，和瑪丹娜、黛安娜王妃傳過緋聞，在90年代就大方出櫃，曾染毒、涉公共猥褻等爭議，可說是一生傳奇。
喬治個人魅力十足，感情生活卻相當曲折，20歲時短暫交往美國玉女演員布魯克雪德絲，23歲被大他5歲的瑪丹娜主動示愛，還自爆黛妃生前也十分迷戀他，不過都沒有進一步發展。
喬治坦言出道早期曾「睡」過不少女人，後來漸漸發現自己是男同志，1991年交往第一任男友安索墨佛雷巴，半年後發現對方罹患愛滋病，兩年後安索墨因併發症逝世，讓喬治傷心欲絕，歌曲《Jesus to a Child》就是獻給安索墨的作品。後來喬治與前空服員男友肯尼格羅斯相戀，愛情長跑13年分手，2011年再和新歡費迪法瓦茲在一起至今。
1998年「比佛利山公廁事件」喬治在公廁內被便衣男警誘導做出所謂的猥褻行為，被以涉嫌公共猥褻逮捕，成為他公開出櫃的契機，後來便在CNN的一次專訪中承認男同志身分。
2006年喬治染上毒癮，不時爆出涉毒新聞，最後甚至呼麻開車撞進路邊店家。
吸毒後喬治健康出現警訊，2011年罹患肺炎時一度命危，巡迴演唱會還為此延期；2013年則出了一場嚴重車禍，所幸只受到輕傷，數度與死神擦肩，但最終仍挺不過今年耶誕。
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