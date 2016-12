快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲

1984 《Wake Me Up Before You Go-Go》(走之前叫醒我),是首支蟬聯英、美排行冠軍之泡泡糖流行樂風代表作。

1984 《Last Christmas》(去年耶誕節),全球最受歡迎的耶誕情歌。

1984 《Freedom》(自由),勇奪全英冠軍、全美季軍,一首描述愛情傻子渴望真愛的歌曲。

1985 《Careless Whisper》(無心耳語),生涯首支獨唱冠軍曲,告示牌熱門單曲年終榜冠軍作。

1985 《Everything She Wants》(她要的一切),勇奪全美冠軍、全英亞軍,一首笑看「男人真命苦現象」的暢銷曲。

1987 《Faith》(信念),蟬聯全美4週冠軍,全英亞軍的超性感吉他搖滾力作。

1990 《Praying For Time》(為時間祈禱),抨擊全球社會不公與病態現象的痛心之歌,全美熱門單曲榜冠軍曲。

1991 《Don’t Let The Sun Go Down On Me》(別讓太陽落在我身),與艾爾頓強重唱1974年名曲,蟬聯英、美排行冠軍金曲。

1996 《Jesus to a Child》(孩童眼中的耶穌),創下生平第10首英國金榜冠軍曲代表作,追悼巴西戀人安索墨佛雷巴的悲傷情歌。

1998 《Outside》(戶外),英國金榜亞軍曲,喬治麥可回應「比佛利山公廁事件」,首度公開同性戀性向的爭議話題單曲。