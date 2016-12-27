限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲

2016/12/27 06:00

1984 《Wake Me Up Before You Go-Go》（走之前叫醒我），是首支蟬聯英、美排行冠軍之泡泡糖流行樂風代表作。

1984 《Last Christmas》（去年耶誕節），全球最受歡迎的耶誕情歌。

1984 《Freedom》（自由），勇奪全英冠軍、全美季軍，一首描述愛情傻子渴望真愛的歌曲。

1985 《Careless Whisper》（無心耳語），生涯首支獨唱冠軍曲，告示牌熱門單曲年終榜冠軍作。

1985 《Everything She Wants》（她要的一切），勇奪全美冠軍、全英亞軍，一首笑看「男人真命苦現象」的暢銷曲。

1987 《Faith》（信念），蟬聯全美4週冠軍，全英亞軍的超性感吉他搖滾力作。

1990 《Praying For Time》（為時間祈禱），抨擊全球社會不公與病態現象的痛心之歌，全美熱門單曲榜冠軍曲。

1991 《Don’t Let The Sun Go Down On Me》（別讓太陽落在我身），與艾爾頓強重唱1974年名曲，蟬聯英、美排行冠軍金曲。

1996 《Jesus to a Child》（孩童眼中的耶穌），創下生平第10首英國金榜冠軍曲代表作，追悼巴西戀人安索墨佛雷巴的悲傷情歌。

1998 《Outside》（戶外），英國金榜亞軍曲，喬治麥可回應「比佛利山公廁事件」，首度公開同性戀性向的爭議話題單曲。

相關新聞

推薦新聞
上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」 上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」
2016/12/27 08:31
仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」 仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」
2016/12/27 08:17
驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊 驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊
2016/12/27 08:15
愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景 愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
2016/12/27 08:12
為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉 為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉
2016/12/27 07:52
「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
2016/12/27 07:45
假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你 假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你
2016/12/27 07:40
日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？ 日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？
2016/12/27 07:24
黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近 黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近
2016/12/27 07:19
「AV林志玲」毒後復出 SM凌辱「有碼」回歸 「AV林志玲」毒後復出 SM凌辱「有碼」回歸
2016/12/27 07:13
Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞 Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
2016/12/27 06:32
賴琳恩C奶大解放 深V開到腰 賴琳恩C奶大解放 深V開到腰
2016/12/27 06:00
田亞霍自認像毛怪 外表壞壞內心柔軟 田亞霍自認像毛怪 外表壞壞內心柔軟
2016/12/27 06:00
《飛魚》小鮮肉男男吻 管麟親到黃宏軒 《飛魚》小鮮肉男男吻 管麟親到黃宏軒
2016/12/27 06:00
張孝全空窗搶當爸 訂下張少懷小孩 張孝全空窗搶當爸 訂下張少懷小孩
2016/12/27 06:00
蔡依林分手仍燦笑 盼愛繼續下去 蔡依林分手仍燦笑 盼愛繼續下去
2016/12/27 06:00
伍佰收留釘子花 引爆蟲蟲危機 伍佰收留釘子花 引爆蟲蟲危機
2016/12/27 06:00
陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅 陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅
2016/12/27 06:00
SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做... SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做...
2016/12/27 06:00
RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩 RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
2016/12/27 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.