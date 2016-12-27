SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做...

《SMAP x SMAP》昨播出5小時特輯，5名成員歡樂畫面已成過去

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」31日解散，5人合體身影提前在昨晚成為絕響！「SMAP」主持20年9個月的節目《SMAPxSMAP》於昨晚收攤。5人在節目中最後一次合體獻唱夯曲《世界上唯一的花》，告別舞台逼出許多粉絲的眼淚，而節目播出後，推特也湧入近50萬條相關留言。

「SMAP」年初因成員捲入派系鬥爭，木村拓哉選擇續留傑尼斯，其他4名成員中居正廣、香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛則力挺前經紀人飯島， 讓5人成軍28年的隊友情再也回不去。《SMAPxSMAP》昨晚播出最後一集，5小時特輯回顧節目過去20年的精華片段，包括森且行宣布退出成員淚崩、稻垣吾郎被捕等經典事件，5人過往同心齊力面對所有問題，展現絕佳默契，對比現在團員分裂、冷戰，2樣情讓人不勝唏噓。

節目尾聲播出5人月初預錄的告別舞台，獻唱完《世界上唯一的花》，中居肩膀微顫，哽咽轉身拭淚，其他4人則站在原地不動長達30秒，無聲獻上告別，氣氛相當感傷。然而，最令粉絲難過的是，昨晚是5名成員以「SMAP」身分合體的最後一次機會，節目卻僅有歷年回顧畫面，以及預錄的合唱畫面，5人未出面說再會，甚至連親筆信都沒有，取而代之的只有粉絲不捨的傳真留言，出道25年的一代天團就這樣默默畫下句點，讓許多粉絲紛紛在網路寫下「我的青春就這樣結束了」。