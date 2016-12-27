炎亞綸慶婚平修法過頭關 啾咪打臉反同鄉民

炎亞綸向來很敢講，長期關注婚姻平權議題。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕「炎P」炎亞綸昨又出招，他歡慶婚姻平權修法過頭關，高喊「近年來烏煙瘴氣的社會多了一道希望的曙光和人性的光輝」，立即引來秒讚，但也有不少反同鄉民舌戰，炎亞綸不甘示弱一一回嗆，算是2016年終壓軸一嗆，整年嗆好嗆滿。

昨婚姻平權修法案過頭關，明定同性可以結婚，演藝圈一路最關注的，莫過於炎亞綸，早在上月召開公聽會時，他就人肉力挺，還貼上寫著「Gay（男同志）」字樣的貼紙，力挺婚姻平權，形容這是「追求基本的平等」。

昨炎亞綸說：「能走到這一哩路，大家也辛苦了，很欣慰能出一份綿薄之力，但若能修法成功，懇請大家，用愛和包容看世界，社會上的傷口太多太多了，一個傷口還來不及癒合便有新的傷口，2016還真是血肉模糊的一年。」

炎亞綸PO長文慶祝婚姻平權修法闖頭關成功。（翻攝自臉書）

不過昨有反同鄉民嗆炎亞綸，婚姻平權會導致生育率降低，炎亞綸回：「出生率低的事實早就存在了傻瓜，跟經濟比較有關，啾咪again」；還有人唱衰會無法交到異性男女朋友，炎亞綸說：「交不到男女朋友怪自己。」戰況激烈。