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首頁 > 婉君推

賴琳恩C奶大解放 深V開到腰

2016/12/27 06:00

賴琳恩（左）出寫真書，和好友李運慶玩手模連拍。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕賴琳恩出道十年首度大解放，昨天她大露C奶事業線出席新書《REAL LENE》記者會。賴琳恩大方在寫真書展現自己的好身材，難道這樣男友陳乃榮不會生氣嗎？她笑著說：「他還嫌我這樣不夠露。」支持女友的陳乃榮更預購好幾本寫真書，買來分送親朋好友，可見他對女友的身材十分有信心，不吝與好友分享C奶。

賴琳恩大方展現自己的好身材。（記者王文麟攝）

賴琳恩和男友陳乃榮以《幸福蒲公英》相識相戀，兩人穩定交往已六年，日前男友在演唱會獻唱《一首沒有名字的歌》深情告白賴琳恩，並大喊：「我愛妳。」讓人不禁聯想是否好事近了，問及是否有求過婚？賴琳恩臉上些許落寞直說：「沒有。演唱會那個不算吧！我比較喜歡私底下的（求婚）。」

談到陳乃榮，賴琳恩臉上喜悅藏不住，還自曝會穿上小圍裙下廚給男友吃，重點是圍裙裡只穿內衣跟內褲，火辣指數爆表。賴琳恩一看到記者們想歪，急忙解釋羞喊：「是很熱的時候才會這樣穿啦！」

由於寫真書上需要手模，賴琳恩的好友李運慶大方推薦自己，可是卻慘遭淘汰。他昨到場祝賀，還帶了手模道具，現場和賴琳恩玩起手模連拍，兩人動作超俏皮，李運慶笑說：「下次琳恩出新書，一定要當她的手模！」

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