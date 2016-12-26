林志玲挺五月天放送長腿 阿信抱不到結屎面

林志玲（右）戴上耶誕帽，擔任嘉賓和阿信合唱《私奔到月球》。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕五月天昨在小巨蛋舉辦「RE:UNION天空之城」演唱會，嘉賓跌破大家眼鏡，請到曾出演《好好》MV的林志玲，她身穿性感版耶誕女郎服，胸前開深V傲秀火辣事業線及美腿，並用招牌娃娃音獻唱《私奔到月球》，6年前她奮勇唱現場，結果連破3次音狂遭酸，因此昨晚她還在台上自虧：「有這麼相信我嗎？真的是非常有勇氣。」幸好最後她平安下莊，沒有走音也沒有破音，算是洗刷過去的汙點。

士杰（左二）把「諺明」喊成「冠佑」，遭威脅要斷鵝頭。（記者王文麟攝）

林志玲和阿信昨晚邊唱邊牽著手，其餘「人夫」團員見狀也不甘示弱，在她下台前紛紛趕著向她討抱抱，唯獨站太遠的阿信沒有，讓他有些吃味，因此團員紛紛回抱阿信，讓林志玲的「體溫」隔空傳給阿信以示安慰。而團員也相當意外林志玲的風趣幽默，瑪莎笑說：「阿信本來想說她可以當個漂亮的花瓶，沒想到是個大鐵板。」

冠佑為因應時空背景，重新復名為「諺明」，昨晚復刻13年前他們在台北體育場舉辦的「天空之城」復出演唱會，當時冠佑當眾穿芭蕾舞衣跳天鵝湖，昨將當時的片段重新播放讓歌迷複習，冠佑還將舞衣帶來，送給技師士杰。

怪獸媽媽當時中風成為植物人，臥病在床至今，因此缺席13年前的演唱會，怪獸昨談到這段過去有些哽咽，且當時五月天除了準備演唱會，還要製作專輯，他可說是蠟燭三頭燒，團員知道負責任的他，一定會放心不下工作，因此將錄音器材送到醫院給他，石頭感性說：「我知道他一定放不下我們的音樂，所以我們可以幫他的也就只有這樣子。」見證五月天成員間的深厚情誼。

昨晚賈靜雯不甩前夫孫志浩風光再婚林若亞，揪了老公修杰楷齊到場看演唱會，2人模樣相當甜蜜。