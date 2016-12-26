沈建宏揪一級秘密 嗨翻耶誕

沈建宏（右二起）、韓團「一級秘密」應景穿上耶誕裝和粉絲同歡。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕沈建宏與南韓團體「一級秘密」選在耶誕節攜手開唱，他們合體唱跳「BIGBANG」、五月天等夯團金曲，炒熱全場氣氛，沈建宏笑喊：「我們不在小巨蛋，但是可以比小巨蛋還要嗨！」他與師妹NANA甜蜜對唱多首情歌，正宮女友安于晴提供行李箱讓歌迷抽獎，更隱身台下緊盯男友演出。

沈建宏（右）與師妹NANA對唱情歌。（記者陳逸寬攝）

沈建宏談到10年前首開個唱，當時只有200個人，昨天現場湧入破千名的歌迷力挺，他有感而發說：「很久沒有以歌手的身分跟大家見面，越唱越多人，真的蠻感動的。」他剛朝聖了五月天的演唱會，更表示：「希望未來能和五月天一樣，站上小巨蛋這個大舞台」。

最近忙拍新戲的沈建宏，為這次演唱會抽出不少時間排練，他受訪透露結束演唱會與家人吃飯相聚，對於女友安于晴是否「愛相隨」？沈建宏害羞說，會再問問看她。

尚未正式出道的「一級秘密」，搶先曝光《YES MAN》等多首歌曲，成員張豐豪剛入團，目前還在就讀高三，是該團最小的成員，張豐豪透露「哥哥」們都很照顧他，希望早日追上他們的腳步。

昨天碰上耶誕節，沈建宏演唱會上與「一級秘密」換裝登場，以耶誕老公公的裝扮，獻唱超應景的《Last Christmas》，加碼抽禮物要送幸運粉絲，氣氛嗨翻。