米亞星世界：2016.12/25～12/31

本週幸運之星：金牛座

事業第一：摩羯座；愛情第一：雙子座；

人氣第一：金牛座；財運第一：處女座



【牡羊座】（3月21日至4月19日）

回顧過往，小心謹慎。本週是牡羊座對過去工作及事業上的作為做一番檢視的時機，最好對過去種種的行為、業績和個人品格都做回顧。近期在你的生活中，無論是合作對手或競爭夥伴，都會給你帶來許多的麻煩與挫折，因為你們正處於小人氾濫的時期，背後暗箭或陷害都是需要小心防範。愛，是甜蜜的負擔。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

幸福愜意，溫暖心扉。本週金牛座生活上充滿著輕鬆活潑的氣息，生活中充滿歡笑，你會樂意出席許多有趣的聚會，與同事、朋友的交流非常的多，生活變得多彩多姿；也可能會與舊有的朋友一同結伴故地重遊，或是參加一些特殊團體豐富身心資糧，對你而言這是段身心放鬆的好時光。愛，是綺麗的夢。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

過度樂觀，危機重重。本週雙子座對於前景極度樂觀，心中勾勒出極大的藍圖，如想開公司、做自己喜愛的生意，自信滿滿，看不清自己能力的限度。近期你的情緒並不穩定，智商很低，一切事情全憑著感覺行事，忽略外在的形式，錯估形勢，容易造成懊悔，最好能穩中求變，穩當行事。愛，是閃亮繽紛。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

人際困頓，低調行事。本週巨蟹座的重點在親密關係與合作夥伴上，親密關係上你迂迴探索答案，可能有正面的消息，如正式面對結婚議題。工作上順利舉辦重要活動，更適合反覆爭取重要的合作機會。合作關係上面容易發生溝通困難或摩擦、反覆帶來困難。社交活動變多，也可出外散心。愛，是迂迴的習題。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

鬥志再起，轉戰新局。本週獅子座來自財務、資金、績效方面的壓力較大，內部的開銷也變大，但要小心不要急於解決而誤入騙局。有些大貓兒會想換工作，你們需要了解自己的現實狀況，以理性的態度審視這個已習慣的環境。雖然換了新的團隊，但舊的工作還是會需要你們回去收尾。愛，是酸甜苦辣。

【處女座】（8月23日至9月22日）

自我拓展，再創高峰。這段時期是處女座挖掘個人價值的最好時期，這段時間裡各種不同層次、不同行業、不同背景文化的人都會聚集，會開闊你的視野，會讓你感覺到自身的眼界、知識、技能以及專業都還有很多不足。不過不必太過擔心，幸運之神會帶給你們機會，讓你好好發揮能力。愛，是針鋒相對。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

迷茫沉浮，找尋真我。本週天秤座的心裡覺得有些不平衡，這段時間你對安全感的敏感度和感受力都加深許多，內心非常脆弱，喜歡依賴，也會喜歡黏著伴侶；近期你的脾氣變得急躁，因為你在生活上、感情中安全感都沒有獲得滿足，想起過去種種，內心累積的一切這時候全爆發出來。愛，是獨占的幸福。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

否極泰來，順意舒暢。本週天蠍座終於可以放鬆下來，終於覺得自己可以應付困難的事情。前段時間你們過度緊張，對於事情的反應都太激烈，容易激動和衝動。因此這段時間要多些耐心，不要過度將事情視為洪水猛獸，學會觀察和聆聽；過激或衝動的行為猶如打開潘朵拉的盒子。愛，是夢幻的情意。

【射手座】（11月22日至12月21日）

全力以赴，轉危為安。本週射手座會思考過去的一些合作關係，或為一直滯留的工作操心，工作上充滿了變化的不確定性，事事都需要加倍的溝通協調；雖然有嚴謹而明確的執行目標，在多方各自角力較勁下，很難達成一致的共識，但為了達成目標，依然積極熱情的穿梭協調，達成共識。愛，是蟄伏的心。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

全新思維，沉穩出擊。本週摩羯座工作和事業顯得活躍而積極，是個多產而忙碌的時期。事業上充滿挑戰，許多計劃如火如荼地展開，有機會一展才能，主動出擊證明自我價值，事業、作品都有精彩表現。工作中強勢主導、態度強勢，人際關係上競爭較勁，爾虞我詐，鬥智勝於鬥力。愛，是幸福的紅利。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

盡其在我，成事在天。本週水瓶座分身乏術，又不得不受限於體制約束而無法發揮所長，許多重要的計劃可能因此放緩或暫停，這讓你們感到有些無奈。面對溝通，有話直說不再含蓄或客氣。如何適切的運用和積累財富，是近期關切的主題。減少對他人依賴，自我獨立是你重要的課題。愛，是脆弱矯情。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

雷厲風行，一日千里。本週雙魚座充滿勇氣和能量，創意想法橫生，特別是整合事業、跳槽換工作或出差海外旅遊、出版事宜等，都令你躍躍欲試，絲毫不猶豫的實踐；面對機會來臨，判斷非常重要。此時，也容易出現挑戰你原則底線或故意唱反調的人，保持冷靜，以免中了激將法。愛，是沉浸愛河。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★