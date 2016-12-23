周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠

周子瑜因為捲入年初的台獨事件爆紅，奪下Google公布的「台灣2016年度快速竄升韓星榜」冠軍。

〔記者陳立妍／台北報導〕歲末年終將近，Google結算整年的網路搜尋量，公布「台灣2016年度快速竄升韓星榜」，17歲的台灣正妹周子瑜因為年初沾台獨事件「被道歉」爆紅奪冠，而「雙宋」宋仲基、宋慧喬則靠著夯劇《太陽的後裔》加持拿下亞、季軍，並以《太》劇包辦「快速竄升韓劇排行榜」冠軍，人氣紅不讓。

「雙宋」宋仲基（右）、宋慧喬（左）因夯劇《太陽的後裔》人氣攀高峰，該劇更一舉奪下Google公布的「台灣2016年度快速竄升韓劇榜」冠軍。（法新社）

Google以去年12月至今年11月底的搜尋量暴增幅度進行「台灣2016年度快速竄升韓星榜」、「台灣2016年度快速竄升韓劇榜」排名。去年10月在南韓以女團「TWICE」台灣成員身分出道的周子瑜，因為在綜藝節目《我的小電視》高舉中華民國國旗，被黃安緊咬「天然獨」，慘遭中國網軍封殺，從1月10日被抵制仍登上中國北京電視台的環球春晚，到1月15日公開鞠躬道歉影片高喊「我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」，當周的搜尋量暴衝到整年最高峰，登上Google今年的快速竄升韓星女王。

此外，周子瑜所屬的團體「TWICE」知名度也跟著大漲，搶下今年快速竄升韓星榜的第4名，與YG新女團BLACKPINK並列榜單前10名的「唯二」韓團。