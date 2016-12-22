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半百哈林二度當爸 主播妻傳孕3個月

2016/12/22 06:00

哈林最近心情大好，經常笑容滿面，可能是因家有喜事。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠、洪素津／台北報導〕55歲的「哈林」庾澄慶今年7月宣布與民視主播張嘉欣公證結婚，昨天他再被爆「做人成功」，張嘉欣已懷有三個月的身孕，他的老友張小燕也透露哈林前兩年就說過，想要再拚第2個小孩，當時大家還虧他：「你可以嗎？」如今傳出喜訊，證明他年過50仍是一尾活龍。

41歲民視主播張嘉欣被爆已悄悄懷孕。（翻攝自臉書）

哈林和前妻伊能靜育有一子小哈利，今年6月伊能靜以47歲的高齡，在美國產下第二任丈夫秦昊的女兒「小米粒」，隔沒幾個月哈林也跟上進度，41歲的張嘉欣被爆已悄悄懷孕，小倆口明年將迎接「雞寶寶」。

昨天張小燕出席TVBS活動記者會，直呼：「恭喜！恭喜！真的很開心，他真的很強耶。」表示哈林前一、兩年身體不舒服時就想把狀況弄好，一直希望有個伴、希望再有個小孩，沒想到那麼快就有好消息了。

張嘉欣民視同事則私下表示，她都正常上下班，身形看不出有孕，近期也不會有公開活動，過去哈林的「奇葩臉」很出名，據悉他最近心情大好，經常笑容滿面，推測就是與家有喜事有關，對於張嘉欣是否懷孕？哈林經紀人表示：「謝謝大家關心。」至截稿前，未獲張嘉欣的回應。

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