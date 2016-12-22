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柳演錫惦記台粉 戀情升溫激喇徐玄振

2016/12/22 06:00

柳演錫（中）一大早便在片場現身，與林元熙彩排對戲。（KKTV提供）

〔記者陳立妍／南韓報導〕由南韓影帝韓石圭及柳演錫、徐玄振主演的韓劇《浪漫醫生金師傅》在韓播出後收視屢創新高，以超過20%的高收視稱霸同時段收視冠軍。13日台媒前往《浪》劇拍攝現場，男主角柳演錫聽聞有台媒探訪，特地抽空和記者打招呼，並感謝台粉對於《浪》劇的喜愛，喊話：「有機會的話真的很希望到台灣和大家見面！」

徐玄振拍攝前不忘和工作人員確認相關細節。（KKTV提供）

劇組在位於京畿道坡州的攝影棚搭建劇中「石潭醫院」1、2樓的場景，早上近9點柳演錫現身與「張室長」林元熙合體拍攝第14集中挑選耶誕禮物的場面，一連切換5個不同的角度才完成，而在拍攝現場演員們不僅要完全進入角色，就連導演稱呼演員時都以劇中角色名代替，包括演員休息室外貼的名條全是角色名「金師傅」、「姜東柱」、「尹書靜」，十分有趣。

柳演錫（右）、徐玄振前晚在劇中浪漫2吻，第14集平均收視達22.9%，穩坐同時段冠軍。

中午時分拍攝暫告一段落，男主角柳演錫除了親自替搭檔徐玄振送午餐，也透過記者答謝台灣戲迷對該劇的支持，並應景預祝粉絲「Merry Christmas and Happy New Year！」而前晚劇中柳、徐上演深情2吻，平均收視也飆高到22.9%，僅次於上周二創下的最高收視23.8%；此外，KKTV將於每周二、三上架《浪》劇最新一集中文字幕版。

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