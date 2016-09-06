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邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩

2016/09/06 06:00

泰勒絲（右）和湯姆希德斯頓感情生變，分手之期不遠。（達志影像）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕西洋小天后泰勒絲和「邪神洛基」湯姆希德斯頓最近情變傳聞不斷，關係已出現裂痕，分手似乎正倒數計時中！

據《RadarOnline》報導，爭吵主要原因是希德斯頓不滿泰勒絲老將兩人戀情大肆炒作，且他常被呼來喚去，飛世界各地找女友，活像個「高級應召男」，害他淪為外界笑柄。

泰勒絲和希德斯頓自6月戀情曝光後，就開始世界各地趴趴走，還帶專屬攝影師隨行，不斷放出閃照曬恩愛，期間兩人更已互見雙方父母，進度超快速。

不過，由於希德斯頓向來低調，因此連續熱戀新聞的「疲勞轟炸」，讓他非常反感。自上月中兩人傳感情生變後，雙方已有一段時間沒見面；消息人士也指出，「湯姆不想再當笑柄，也告訴泰勒絲他受夠了」，並表明若泰勒絲不改變態度，兩人就到此為止。

不過，獨斷的泰勒絲並沒有站在男友立場，反任性的向朋友大吐苦水，認為希德斯頓是因她才獲得這麼多新聞版面，名氣快速攀升，現竟敢出現違逆行為，讓她氣得批希德斯頓「不懂感恩」。如今雙方似乎都不肯讓步，看來分手之期已不遠。

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