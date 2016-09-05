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愷樂慶功好空虛 小豬「敲」搶戲

2016/09/05 06:00

羅志祥（右）一口氣把所有冰磚敲碎，讓愷樂好空虛。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小豬」羅志祥昨天現身西門町，為愷樂《久等了》MV點擊衝向300萬次慶功簽唱會站台，沒想到他卻做了讓愷樂覺得很「空虛」的事，因為愷樂期待好久的慶功敲冰磚儀式，卻被小豬攪局，一口氣把冰磚全敲光，讓愷樂大傻眼，只能敲掉到地上的碎冰塊，直說：「我覺得好空虛！」

愷樂（左）慶功簽唱，老闆羅志祥站台狂虧。（記者趙世勳攝）

昨天小豬讓愷樂簽唱會笑聲不斷，當愷樂要和全場歌迷大合照時，小豬竟吆喝大家一起喊「愷樂愷樂我恨妳」，要他給愷樂現場唱跳打分數，小豬說：「這舞台很堅固。」愷樂要求小豬加預算幫她打MV，小豬卻說：「還打？我看到都快吐了，第一次看到自己藝人的MV要轉台。」兩人的逗趣互動，讓粉絲笑翻。

為何把愷樂慶功冰磚全打完？小豬充滿期許說：「我希望她以後破更高的冰，專輯銷售數量更高。」笑說自己看到冰磚也很興奮。

身為老闆，小豬管很大，愷樂要唱跳，他還特別叮嚀要穿安全褲，小豬說：「女生要多保護自己！」他覺得常看到女藝人被拍到走光很不妥。

愷樂活動邀約變多，她也希望多接代言，自我推銷：「我物美價廉！」小豬也將邀她當巡演嘉賓。

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