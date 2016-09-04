米亞星世界：2016.9/4～9/10

本週幸運之星：天秤座

事業第一：獅子座；愛情第一：天蠍座；

人氣第一：金牛座；財運第一：處女座

牡羊座 3/21〜4/19

勇往直前，使命必達。本週牡羊座職場上充滿了變化的不確定性，事事都需要加倍的溝通協調；雖然有嚴謹而明確的執行目標，在多方各自角力較勁下，很難達成一致的共識，但為了達成目標，依然積極熱情的穿梭協調，達成共識，受到多方的肯定，證明自己有能力也有實力去擔負重任。愛，是執著的拉鋸。



金牛座 4/20〜5/20

自在瀟灑，求新求變。本週金牛座有別於過去，跳脫出過去既定的框架，事業上有全新的思維、創意，有著突破現狀、挑戰自我極限之舉。專注於自身事業的發展，大刀闊斧的革新，清理舊有麻煩和干擾，精簡週遭的人際關係，拋下複雜的人事，讓自己成為更有能力、更具責任感的人。愛，是率性的真誠。



雙子座 5/21〜6/20

趨吉避凶，步步為營。本月雙子座整體運勢低落，一切事情小心、平安為上。本周雙子們對未來的發展感到困惑，工作中得不到奧援，合作上有些雞同鴨講，事事推行不易，萌生不如歸去的想法。在工作中獨當一面，但合作關係緊張，且工作狀況頻頻或被同事拖累，只能默默獨自善後。愛，是新歡舊愛。

巨蟹座 6/21〜7/22

克服障礙，超越難關。本週巨蟹座正經歷某種焦慮的危機感，急迫的情緒正逐步醞釀，無暇顧及身邊的風景人事；專注於改變自己的節奏，將過往的習慣轉變，讓安定的力量逐步穩定你的身心靈。本週財務是重點，以前的財源不再可靠，重新調整開銷，別出心裁的運用，讓你度過這個危機。愛，是情有獨鍾。



獅子座 7/23〜8/22

展現勇氣，不畏難關。本週獅子座是眾星座裡少數遠離暴風圈的幸運兒，在風聲鶴唳的職場中安穩的在自己的崗位上持續努力。工作上憑藉著勇氣與膽識，維持著高度抗壓和沉著的毅力，隨機應變，趨吉避凶；以身段柔軟取代強硬對抗，合作取代競爭，化解危機，取得有力的上風之處。愛，是圍城之戰。



處女座 8/23〜9/22

樂觀進取，不畏艱難。本週處女座在風暴來襲之下，仍能擁有樂觀的心，不畏艱難勇敢前行。對於阻礙與挫折都能堅定的勇於承擔，面對混亂的局面也都能義無返顧一肩扛起；但過度的堅持主張，造成合作關係的緊張，紛紛擾擾難以抉擇，最終能穩住陣腳，走出一條屬於自己堅實的道路。愛，是獨占的幸福。



天秤座 9/23〜10/22

避開風暴，安居樂業。本週天秤座是少數遠離暴風圈的幸運兒，雖然大環境風雨飄搖，但天秤們悄悄地躲在自己的小天地，獨自享受著善變的浪漫。工作上有先見之明，自信有把握得採用安全模式，雖然還是反覆再三，但成功的避開強烈的風暴，在多變的局勢下，成功的保住了自己的小確幸。愛，是時晴時雨。



天蠍座 10/23〜11/21

情勢多變，力挽狂瀾。本週天蠍座身處暴風之中，在事業上有被壓制的跡象，或是陷入需要與他人競爭的窘境，人事多變，小人挑釁。在人事變動快速中，情勢逆轉讓你感到頗為意外。雖然局勢稍顯混亂，但這也正是你搏上位的大好時機。抓住這大好機會，再展現自身能力，發揮積極的影響力。愛，是春色無邊。



射手座 11/22〜12/21



充滿考驗，穩住陣腳。近期是射手座年度最為鬱悶的時刻，面對著事業上多方挑戰，難以獲得長官的信賴，對自身定位有著不定確的感受，對自我能力也產生懷疑。這段短暫的低迷期，雖然考驗讓你孤獨、逃避，但不要因此感到沮喪，不要被磨滅信念，在近乎絕望的時刻綻放出堅韌的生命力。愛，是若即若離。

摩羯座 12/22〜1/19



烽火連天，強渡關山。本週摩羯座內心鬱悶、情緒不佳，面對日常生活與工作有種心力交瘁的感覺。面對著合作夥伴溝通不良，稍有不慎誤會加深；工作中的意氣用事、奚落與貶損，都無濟於工作的溝通與整合。唯有加強自我信心，提出建設性的想法，公平、真誠地肯定他人，這是一種美德。愛，是溫柔的撫慰。



水瓶座 1/20〜2/18



難解習題，平和行事。本週水瓶座合夥關係是你難解的困擾，如何在彼此對等、平和的狀況下，處理資源的分配或財務的共享，都是一件很不容易意的事。溝通上無可避免的引發彼此意志上的衝突與摩擦，令人惱火的溝通，激發的彼此的憤怒。總之，最好暫時獨處，保持彼此冷靜的空間。愛，是撲朔迷離。



雙魚座 2/19〜3/20

善用資源，化解危機。本週雙魚座有很多心煩意亂的事，接二連三的狀況，面臨生存相關的危機，可能遇到長官苛刻的要求、可能遇到處事隨便的下屬，都令你疲於奔命。一切看似走入死胡同之中，但若能善用身邊資源，妥善運用口才，尋求聯合結盟，定能重回正軌，化解困擾你已久的危機。愛，是默契十足。





★以上昇星座為主，太陽星座為輔★