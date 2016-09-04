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《屍速列車》狂飆創紀錄 30小時「鈔」猛賣3千萬

2016/09/04 06:00

《屍速列車》在台上映30小時內就刷新韓片在台灣的票房紀錄，截至昨下午票房已飆破3000萬元。

〔記者陳立妍／台北報導〕由孔侑主演的活屍災難片《屍速列車》2日在台上映，掀起影迷搶搭熱潮，在台上映首日先以2300萬元票房打敗全智賢主演的《我的野蠻女友》，截至昨天下午2點票房更飆破3000萬元，一舉擊退以全台票房2500萬元雄踞台灣影史韓片票房冠軍13年的《鬼魅》，上映不到30小時就刷新台灣的韓片票房紀錄！

《屍》片除了是今年南韓影壇第1部觀影人次破千萬的電影，在韓上映43天更逼退另一災難片《大浩劫》，榮登南韓影史賣座強片第12名，票房狂捲約台幣28億元。而《屍》片駛出南韓後票房也紛紛傳出捷報，繼奪下新加坡、泰國、越南、香港等地影史最賣座韓片冠軍，累積至昨下午全台票房更衝破3000萬元，且口碑持續在網上發酵。


《屍》片劇情描述孔侑帶著愛女前往釜山探望分居中的老婆，屍變病毒在開往釜山的高鐵上蔓延，眾人為求活命，人性正面臨前所未有的考驗。此外，《屍》片的前傳動畫《起源：首爾車站》也將於10月13日開跑的台中國際動畫影展首映，導演延尚昊屆時將親自訪台與影迷分享他的創作理念。

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