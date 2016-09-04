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林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業

2016/09/04 06:00

新婚閨密林心如（右）連說2次「太開心了！」，對舒淇修成正果相當驚喜。（林心如工作室提供）

〔記者張釔泠、莊沛儀／台北報導〕舒淇與馮德倫相識20年，閃電宣布結婚！兩人婚紗照轟炸兩岸三地娛樂圈，星友們皆送上祝福；女方閨密林心如聞訊後，連2句「太開心了！」展露無比的驚喜與喜悅。

緋聞男友之一的彭于晏（圖）得知舒淇和馮德倫結婚，笑稱「不用再做煙霧彈了」。（資料照，記者陳奕全攝）

林心如8月步入禮堂時，好姊妹舒淇特從布拉格飛往峇里島祝賀，兩人還感動抱在一起，不料僅過1個月，舒淇接棒結婚；林心如除恭喜外，也有感而發地說：「原來最適合的一直在身邊。」

曾和舒淇傳緋聞的彭于晏說：「很為淇姐開心，雖然他們說婚禮簡單婚紗隨性，但是幸福，快樂是最重要的事！」另外，他也笑稱，終於能從「煙霧彈」畢業了。

而和馮德倫傳過緋聞，仍和舒淇有好交情的徐若瑄，則在臉書po文：「曾以為，我們三個很愛工作才會有安全感的女強人，都可能不夠勇敢去結婚⋯所謂的明星光環也許會將平凡的幸福擋在門外進不來。」更以過來人身分，勸舒淇好好調養身體，趕快生個寶寶，加入媽媽行列。

閨密蔡依林也驚呼：「天造地設，沒有比這喜事更完美了！」

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