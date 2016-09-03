班長趙駿亞魔鬼神射 威廉飛天中彈

趙駿亞（左）作勢用槍打威廉屁股時，他還搞笑跳高配合中彈演出。（記者王文麟攝）

記者胡如虹／專題報導

趙駿亞（左）和威廉參加瓏山林蘇澳冷熱泉飯店安排的四方林靶場行程，PK打靶。（記者王文麟攝）

只要「魔鬼班長」趙駿亞一聲令下，威廉就跟著趙駿亞上山下海，原來是因為趙駿亞身上有他爸爸的味道！

趙駿亞帥氣退彈殼。（記者王文麟攝）

威廉、趙駿亞拍完電影《報告班長７勇往直前》之後，就變成了超級麻吉，趙駿亞熱愛跳水極限運動，以前從來沒有玩過跳水的威廉，只要趙駿亞一吆喝，就跟著趙駿亞上山下海去跳水，即使割傷手臂、撞破腳，也從不抱怨，日前兩個人參加瓏山林蘇澳冷熱泉飯店安排的四方林靶場行程，槍戰PK時，第一次打靶的威廉一路被趙駿亞取笑槍法不準，不但甘心情願認輸，被趙駿亞作勢用槍打屁股時，他還搞笑跳高配合中彈演出，讓靶場的人看了都大笑不已。

兩人的麻吉好交情，讓人很好奇是不是有什麼特別的淵源，趙駿亞說他發現威廉有運動天份，膽子又大，是上山下海戶外運動最好的伙伴，威廉則透露，他爸爸生前是體育老師，曬得黑黑的，很喜歡喝酒，每天晚上爸爸回家時，身上總是飄著一股酒味，他還記得爸爸出殯那天，他回家一打開門，就聞到一股熟悉的酒味迎面而來，讓他直覺爸爸回來了。

拍《報告班長７》時，他和趙駿亞同居兩個多月，發現趙駿亞睡前有喝點小酒的習慣，因為體質不太容易排酒氣，身上常散發一股酒氣，而這一股酒氣剛好是威廉最想念的爸爸的味道。