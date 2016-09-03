TMS推手倪重華 夢想打造足球實驗學校

倪重華計畫籌備足球實驗學校。（倪重華提供）

記者陳慧玲／專訪

雖然已卸下台北市文化局長一職，但倪重華看到當初提出構想參與籌備的台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）正式開學，還是充滿欣喜與期待，他個人有另一個夢想，就是打造一個足球實驗學校，讓台灣的足球教育更能和世界接軌。

位於寶藏巖聚落的TMS，首屆41名學生開始上課，倪重華雖然沒有掛名職務，仍對學校充滿期許，他強調，學校不是靠影視名人名師打響名號，重要的是學生的自主教育，要幫忙學生找到方向，跳脫傳統課綱，培養幕後人才。

他也談到，TMS不是企圖培養第二個李安，而是能撐起李安優秀作品背後的200人幕後工作團隊，希望每個學生都能長成一棵棵獨一無二的樹，並且遍地開花。

由於自己的孩子也是接受實驗教育，他樂於提供經驗分享，家長們會遇到的狀況、心中的疑慮，希望都能交流。

辭去文化局長一職，倪重華心中仍有一個重要的教育計劃，希望能成立足球實驗教育學校，他小孩喜歡踢足球，因此他常陪伴踢球，他發現台北小學踢足球的人數已近1萬人，但升上國中後，礙於課業壓力，幾乎沒法繼續踢球，因此構想中的足球實驗學校將招收國、高中學生，可有時間表？倪重華說：「當然越快越好。」

倪重華認為，音樂、文化、足球都應該在同一個水平上，足球是世界重要的體育，希望足球產業未來能拉至國際水準，實驗教育須有完整主軸，這是他努力的方向。

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