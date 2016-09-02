學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由

滅火器主唱楊大正恢復單身，目前堅稱一個人。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕滅火器11月5日將舉辦萬人演唱會，地點選在他們最愛的棒球場，前天亞洲青棒賽在台中洲際棒球場登場，發生大學生舉「台灣就是台灣」布條，慘遭工作人員制止的衝突事件，主唱楊大正談到此事說：「心裡不太舒服，人民有表達立場的自由，我看到那個影片，覺得蠻不尊重人的。」認為大家對「中華台北」的框架相當感冒，何況舉布條並未干預比賽。

滅火器11月5日要在桃園國際棒球場辦演唱會。（記者胡舜翔攝）

滅火器相當熱愛棒球，認為「自己是打球的，特別會尊重球場」，今年是他們成軍16年，要在桃園國際棒球場舉辦「ON FIRE DAY：繼續向前行」演唱會，對他們格外有意義，楊大正說：「很感謝Lamigo球團，他們一開始應該覺得我們瘋了，結果居然來真的。」

他們首度挑戰萬人場地，鼓手吳迪打趣：「其實我們有點像是越級打怪。」昨天演唱會票價公開，從台幣600元到1800元，楊大正則說：「畢竟我們是台灣人民樂團，票價當然要親民一些。」透露演唱會沒利潤可言，但絕對會是成軍以來，最高規格的演唱會，希望屆時能邀請總統蔡英文朝聖。

滅火器今年行程滿檔，包括日本、南韓等國家都有邀約，恢復單身的楊大正，被問到感情世界是否出現新對象？他則堅稱一個人，「真的太忙了，沒有櫻花妹，只有外星人啦。」

滅火器為了下半年的大型個唱，將展開魔鬼特訓，預告9月10日要從台北車站，以接力方式跑到桃園國際棒球場，共計45公里的距離，讓4位團員叫苦連天，貝斯手皮皮昨天過生日，他說：「生日願望，當然是希望門票可以Sold Out（賣光）。」演唱會門票9月11日下午2點，將於全家FamiPort開賣。