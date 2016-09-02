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嚴泰雄憔悴應訊6小時 封口閃醜聞追問

2016/09/02 06:00

嚴泰雄被控性侵9天後，首度赴警局到案說明，神情看來十分憔悴。（取自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕42歲的韓星嚴泰雄日前驚傳性侵疑雲，「好爸爸」形象不保，昨腥聞爆發第9天，他首度公開現身赴京畿道盆唐警察局應訊，神情憔悴向媒體表示「我會誠實的接受警方調查」。對於媒體的提問全閉口不答，低調快閃進入調查室，結束長達6小時的問訊後，於南韓時間晚上8點20分左右返家。

嚴泰雄對於媒體的醜聞追問全閉口不答。（取自網路）

韓媒報導，一名在按摩店上班的女員工A小姐因涉嫌詐欺，7月12日一審被判有期徒刑8個月，7月15日人在拘留所監禁的她突然聲稱「1月時被男藝人強暴」，向檢察機關提出告訴狀，案件於8月23日被媒體曝光。嚴泰雄昨首度面對媒體，被記者追問：「是否承認性侵」、「會對A小姐提出誣告告訴嗎」、「有去按摩店嗎」？全部噤聲不語，僅簡短回應：「我會誠實的接受警方調查」、「警方的調查會說明一切」便火速閃人。

嚴泰雄去年帶著3歲愛女智蘊上育兒節目《我的超人爸爸》，一家三口和樂融融的形象深植人心，懷孕初期的老婆尹慧珍也因醜聞深受打擊。由於A小姐並未提出相關性侵證據，韓媒依「前例」朴有天、李真旭判斷，A小姐的指控恐很難成立，而南韓警方據傳則將在調查中釐清嚴泰雄是否涉嫌強制發生性關係。

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