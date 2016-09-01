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限韓令發威！劉仁娜中劇遭換角 郭雪芙卡位接演

2016/09/01 06:00

劉仁娜昨證實退出中韓合作劇《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，但否認是因「限韓令」被換角。

〔記者陳立妍／綜合報導〕中國廣電總局日前驚傳下令封殺韓星，雖無正式行文但韓星在中國的活動已明顯受到影響，除了秀智、金宇彬及朴信惠的中國粉絲見面會臨陣宣告延期，更傳出劉仁娜因此遭換角，改由郭雪芙頂替，昨劉仁娜透過公司首度對外證實已退出劇組，但否認是因「限韓令」才導致新戲不保。

郭雪芙頂替劉仁娜接演《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，並於日前加入劇組開始拍攝。（資料照，多利安提供）

劉仁娜因主演穿越劇《仁顯皇后的男人》爆紅，前年演出夯劇《來自星星的你》打開亞洲市場，5月她赴上海拍攝中韓合作劇《相愛穿梭千年2：月光下的交換》，據傳戲份幾乎已快殺青，但因「限韓令」上路導致戲份被大刪，近日更傳出女主角位置遭郭雪芙半路攔截，雖然郭雪芙已於日前加入劇組，但劉仁娜所屬的YG娛樂仍不肯承認被換角，只委婉透露和劇組正在「協議中」。

昨劉仁娜確定退出《相》劇消息傳開後，YG娛樂表示當初和劇組說好拍到8月底殺青，但因為拍攝進度延誤導致和南韓的行程重疊，透露：「雖然已經拍了一半非常可惜，但必須按照計畫進行南韓的拍攝行程，有很多傳聞說是因為薩德的緣故，但和薩德並無關聯。」而劉仁娜也已於前天加盟《太陽的後裔》編劇金恩淑新作《鬼怪》劇組，即使在中國丟了工作機會行情仍然看俏。

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