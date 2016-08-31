趙駿亞拉威廉下海 蘇澳秘境做這件事

趙駿亞堪稱是海王子。（記者王文麟攝）

記者胡如虹／專題報導 記者王文麟／攝影

趙駿亞衝浪功力一流。（記者王文麟攝）

報告班長！趙駿亞跟威廉不用把妹，也可以征服情海！

威廉努力多次終於站上浪頭帥氣衝浪。（記者王文麟攝）

趙駿亞跟威廉因為合作拍電影《報告班長７勇往直前》，在燕巢同居兩個多月，兩個人雖然在電影裡互看不順眼，但現實生活中卻因為彼此都熱愛戶外活動，成了莫逆之交，趙駿亞熱愛衝浪、跳水，知道台灣很多美麗的秘境，威廉跟著他南北到處跑，兩個人運動玩樂之餘，也不忘唇槍舌劍互虧對方，培養出絕佳的默契跟笑果，趙駿亞還搞笑說，Lollipop@F少了敖犬3缺1，不如讓他加入，他可以改個藝名叫柴犬。

威廉（左）和趙駿亞手捧七彩石，笑得燦爛。（記者王文麟攝）

日前趙駿亞曾帶威廉到蘇澳的秘境賊仔澳跳水，兩個人從豆腐岬游到賊仔澳，去年威廉曾跟阿緯、小煜參加瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店的豆腐岬浮潛活動，沒想到從豆腐岬再游過去一點，居然有賊仔澳這麼一片美麗的秘密海灘，前幾天，兩個人去蘇澳無尾港衝完浪，決定換一條山路攀岩走峭壁下去賊仔澳探險。

趙駿亞（右）和威廉蘇澳尋祕境，海天一色有夠美。（記者王文麟攝）

威廉說他跟趙駿亞常去秘境探險跳水，每次趙駿亞都叫他先跳，因為別人跳水，可能要猶豫個幾十秒，但是他想都沒想，就往下跳，很享受那種征服大海的快感，最近兩個人發現還好他們不是在17、8歲認識，否則照他們這種越跳越高的跳水方式，到現在兩個人可能早就沒命了。

趙駿亞（左）和威廉到蘇澳尋祕境，兩人還奮力一跳，展現男人的魅力。（記者王文麟攝）

雖然魔鬼班長趙駿亞熱愛衝浪、跳水極限運動，但鐵漢也有柔情的一面，居然找威廉攀岩走峭壁下去賊仔澳海灘撿七彩石，原來他剛搬家，想把對大海的情有獨鍾，帶回城市裡白頭偕老。