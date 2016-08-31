周董當爹照賺8億稱冠 自豪台式英文揪妻陪練
2016/08/31 06:00
〔記者張釔泠／台北報導〕「周董」周杰倫行程滿檔，日前仍抽空飛美國拍攝公益廣告，他今年靠演唱會、廣告等，推估收入破8億台幣，稱冠台灣演藝圈，但他搞笑每次回去問媽媽，媽媽的答案都是「怎麼可能」，至今也仍沒有信用卡、金融卡、悠遊卡，出門都要靠「人肉提款機」，請助理先墊錢。
周董印鈔力驚人，身家早已破50億，但他都把錢交給媽媽管，這輩子從來沒上過銀行，對員工也以大方出名，除了員工旅遊，今年更提供全身健康檢查，近百萬的檢查費用都他買單，有時進錄音室，也會拎著一大袋飲料請大家喝，相當親民。
他這次擔任野生救援的全球公益大使，拍了中、英文版本共8支廣告，坦言最大的挑戰是念英文，前一天才收到腳本，趕緊找愛妻昆凌一對一練習，他覺得有些單字如「穿山甲」很難，反倒是發音不太重要，因為「台式英文」就是天生的特色。
前陣子他突然活躍於臉書，他以前很抗拒網路，堅持不開私人的帳號，「這樣講出來很帥，跟大家都不一樣。」最近因為迷上欣賞藝術作品，常在粉絲頁分享畫作，陶子等人都來按讚，「才發現原來我有很多藝人朋友，不是只有劉畊宏而已。」
他最喜歡極簡派的抽象畫，覺得「看不懂的最美」，之前還PO了一幅超音波畫，讓大家以為昆凌又懷了第二胎，但他表示還在努力中，至於是否已砸錢投資名畫？他則說自己仍是初學者，只買了草間彌生的版畫，當作布置掛在家中。
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